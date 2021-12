El Ayuntamiento de Salamanca declara "inoportuna" e "irresponsable" la convocatoria electoral

SALAMANCA, 30 (EUROPA PRESS)

El pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado una moción que declara "inoportunas, irresponsables y contrarias a los intereses de la ciudad" las elecciones autonómicas anticipadas para el próximo 13 de febrero.

El texto ha sido propuesto en la sesión plenaria de este jueves por el Grupo Socialista, que ha contado, además de con los votos de sus ediles, con los de Ciudadanos, Izquierda Unida, Podemos y el concejal no adscrito, Ricardo Ortiz, y en contra del Grupo Popular.

La moción ha salido adelante gracias al respaldo de los representantes de Ciudadanos, que cogobiernan con el PP en el Ayuntamiento y que en esta ocasión han votado distinto a sus compañeros de Ejecutivo municipal.

El responsable de presentar el texto ha sido el portavoz de los socialistas, José Luis Mateos, quien ha criticado al PP por un anticipo electoral que busca, según sus palabras, "perpetuarse en el sillón", "porque es lo único que le interesa" ha dicho en una intervención en la que ha recordado la incidencia de la pandemia por la sexta ola.

Al finalizar sus palabras, también se ha referido directamente a los ediles de Ciudadanos, a los que ha dicho que el PP de Alfonso Fernández Mañueco en la Junta y el de Carlos García Carbayo en Salamanca son lo "mismo", y ha asegurado que si el PP del consistorio pudiese "les cesaba mañana al amanecer".

Asimismo, Mateos ha añadido, en referencia también a los concejales del Grupo de Ciudadanos y a posibles acuerdos, que "nunca es tarde si la dicha es buena". "Aquí me tienen para escuchar, para dialogar y para lo que sea necesario por el bien de la ciudad de Salamanca", ha apostillado.

En cuanto al resto de grupos, el más numeroso y que gobierna en coalición con Ciudadanos es el del PP, en el que ha tomado la palabra su portavoz, Fernando Rodríguez, quien ha mostrado su rechazo a la "extravagante moción" y que ha llevado el debate a un "barrizal". También, ha criticado al PSOE por estas declaraciones cuando hace unos meses presentó una moción de censura en las Cortes y que lo hizo "alentando al transfuguismo".

Asimismo, el edil del PP Fernando Rodríguez ha apuntado que "lo único contrario" a Salamanca, a la provincia o a Castilla y León sería que alguno de sus gobiernos "cayera en manos de los discípulos aventajados de Pedro Sánchez".

En cuanto a Ciudadanos, ha tomado la palabra su portavoz, Fernando Castaño, para repasar el inicio de las dos legislaturas anteriores en el consistorio, cuando su formación, en la primera, pudo apoyar al PSOE para que su candidato, Enrique Cabero, fuera alcalde pero que no se dio para evitar "un gobierno Frankenstein", ha dicho.

En cuanto a la actual, ha apuntado que la formación socialista ya era "el PSOE de Sánchez", con ideas que están "en las antípodas" de Ciudadanos, y que se optó por "afianzar el proyecto de futuro" en el que ambas formaciones, PP y Ciudadanos, trabajaban desde 2015.

Respecto al resto de grupos, las ediles de Podemos e Izquierda Unida, Carmen Díaz y Virginia Carrera, respectivamente, han coincidido en criticar el adelanto electoral por las condiciones actuales por la pandemia y han criticado que lleguen, según sus palabras, por "intereses personales" del líder del PP.

En cuanto al concejal no adscrito, Ricardo Ortiz, que comenzó la legislatura como integrante de Ciudadanos, del que no forma parte desde hace un año, ha dicho: "Lo mismo el señor presidente de la Junta de Castilla y León tiene razón y uno no se puede fiar de Ciudadanos", una afirmación tras la que ha incidido en que no le parece "adecuado" el adelanto electoral en las condiciones actuales.