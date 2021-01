El Ayuntamiento de Valencia pedirá la dimisión de los cargos públicos que incumplan el protocolo de vacunación

Solicitará a la Generalitat que se publique o le facilite la lista de personas vacunadas en la Comunitat sin que les tocara

VALENCIA, 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Valencia pedirá la dimisión o el cese, "de manera inmediata", de "cualquiera de sus cargos públicos, sean representantes electos o altos cargos, que se salten el plan de vacunación" contra la Covid-19 o "incumplan el protocolo" pertinente. Asimismo, solicitará a la Generalitat que se publique, si la legislación lo permite, o que se facilite a este consistorio, el listado de personas que en la Comunitat Valenciana "han sido vacunadas improcedentemente, especialmente, cargos públicos".

La corporación local ha adoptado estas decisiones en el pleno ordinario de enero, después de que el grupo municipal de Cs presentara una moción de urgencia en la que solicitaba que esta administración adquiriera un "compromiso ético" en esta materia y reclamara la dimisión o el cese de los responsables públicos que se salten el calendario y protocolo de vacunación contra la Covid-19 para recibir esta medicación antes de que les corresponda.

Esta iniciativa, que ha sido la última que se ha abordado en la sesión plenaria, ha llegado por vía de urgencia --el PP ha rechazado esa circunstancia-- y ha sido defendida por el portavoz de Cs, Fernando Giner.

En concreto, el consistorio ha decidido que el pleno del Ayuntamiento de Valencia manifestara "la necesidad de que el equipo de gobierno" y "todas las formaciones políticas con presencia institucional en el consistorio de Valencia asuman el compromiso ético de pedir la dimisión o cesar de manera inmediata a cualesquiera de sus cargos públicos, sean representantes electos o altos cargos, que se salten el plan de vacunación o que incumpla el protocolo de vacunación establecido en provecho propio o beneficiándose de su posición".

Los ediles han considerado que de ese modo se está "perjudicando" a las personas que "realmente" necesitan "con prioridad esa vacuna" ya que ven "retrasadas su dosis a causa de estas irregularidades inadmisibles".

Durante el debate de esta moción, se ha decidido añadir, a propuesta del PP, un punto para "solicitar a la Generalitat que se publique, si la legislación lo permite, o en su caso se facilite al Ayuntamiento de Valencia el listado de personas en el ámbito de la Comunitat Valenciana que han sido vacunadas improcedentemente, especialmente, cargos públicos".

Durante el debate de esta moción, el alcalde, Joan Ribó, ha afirmado que el gobierno local y su grupo, Compromís, apoyaba el acuerdo planteado por Cs y también con el añadido planteado. "Lo respaldaremos", ha dicho, a la vez que ha considerado que no respetar la lista es "una cuestión de falta de solidaridad básica con las personas". "Los políticos tenemos que dar ejemplo. No tenemos que dar el mal ejemplo que a veces se da", ha agregado.

La vicealcaldesa y portavoz socialista, Sandra Gómez, ha dicho que por parte del PSPV no había "ningún problema" en adoptar el acuerdo y pedir la citada lista "si así lo permite también la Ley de Protección de Datos".

Por su lado, la portavoz del PP, María José Catalá, ha señalado que su partido ha dado "muestras contundentes" antes los casos que no han respetado la lista. "Si incorporamos que se hagan públicas las 150 personas, a mi me parece bien. Especialmente, los altos cargos. Me parece estupendo", ha manifestado.

A su vez, María José Catalá ha destacado que ella no se ha vacunado y ha dicho que "tenía dudas" sobre si el alcalde lo había hecho o no, tras lo que ha apuntado que se queda "mucho más tranquila" al haberle dicho que no. Joan Ribó ha agregado que "de momento, ningún nombre de Compromís ha aparecido" en ese listado y sí "algunos del PP".

"ESTO NO HAY QUE NEGOCIARLO"

"Hemos presentado una moción urgente para que los grupos políticos que forman parte del Ayuntamiento adquiramos un compromiso ético para que cesemos o pidamos la dimisión de cualquier cargo público o alto cargo de nuestras formaciones que se salte el protocolo de vacunas. Hemos conseguido que todos se sumen a esta propuesta y ya queda claro los grupos municipales pediremos la dimisión o el cese si se saltan la lista de vacunación", ha expuesto Fernando Giner.

"Esto no hay que negociarlo. Esto es una actitud y una postura frente a una situación y es un compromiso ético", ha añadido el portavoz de Cs, que ha aceptado incorporar a su moción que se solicite la lista de vacunados indebidamente.