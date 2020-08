Los ayuntamientos de ERC no cederán los remanentes al Estado

Consideran que la propuesta de Hacienda "es una confiscación oculta de los ahorros"

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

Los ayuntamientos liderados por ERC en Cataluña no cederán los remanentes el Estado porque consideran que el acuerdo del Ministerio de Hacienda con la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) "una confiscación oculta de los ahorros de los ayuntamientos y una forma de perpetuar las recetas de austeridad y recentralización".

Los republicanos han reivindicado a los ayuntamientos como una "pieza clave para superar la crisis sanitaria, económica y social, desde la proximidad", y consideran que, para hacerlo, es necesario disponer de todas las herramientas y recursos, han informado en un comunicado este jueves.

Han criticado la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (Lrsal), que ha supuesto que los ayuntamientos acumulen "17.000 millones de euros que las entes locales no pueden usar".

Asimismo, han recordado que los consistorios republicanos ya se opusieron a las leyes impulsadas en 2013 por el Gobierno central, liderado entonces por el PP, y han remarcado que ahora lo vuelven a hacer: "Las entes locales no son una banca del Estado, sino la mejor herramienta para atender las necesidades de los ciudadanos".

"La propuesta del Gobierno no tiene como objetivo favorecer a los ayuntamientos, como intentan hacer creer, y así lo evidencia el hecho de que la medida no recoge ninguna ayuda para los consistorios que no tienen superávit", ha lamentado la alcaldesa de Sitges (Barcelona), Aurora Carbonell.

Y ha añadido: "Decimos 'no' a la propuesta del Estado. Solo una república catalana nos permitirá ayudar a nuestros municipios y a nuestra gente".