Ayuso aboga por que el PP busque "confluencias" y apueste por "ideas creativas" porque lo que hacen "no llega"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha abogado este martes por que el PP busque "confluencias" pero sin dejar atrás sus siglas, ya que es el momento de renovar un partido "con luces y sombras", y apuesta por que se impulsen "ideas creativas" ya que considera que lo que hacen "no llega".

Así lo ha manifestado durante su intervención en el Comité Nacional del PP, que se ha celebrado este martes de forma telemática, convocado para analizar los malos resultados de las elecciones catalanas del domingo.

Según han desgranado a Europa Press fuentes 'populares', Ayuso ha felicitado al candidato del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, y ha defendido su papel durante la campaña, a la que viajó dos veces. "No he ido a Cataluña, estoy en Cataluña, lo he hecho muchas veces porque es donde hay que estar, hablando con los comerciantes, los autónomos, la gente que lo pasa mal, que son siempre los grandes olvidados", ha señalado.

Además, ha defendido que el presidente del partido, Pablo Casado, debe continuar liderando el cambio y ha remarcado que la formación debe aspirar "a ser la casa común de liberales, demócratas cristianos, conservadores, así como los socialdemócratas preocupados por la deriva separatista".

La presidenta de la Comunidad ha incidido en que se está en "un momento catastrófico para España", ya que "el nacionalismo está muy fuerte y lo está destrozando todo".

Para la jefa del Ejecutivo autonómico, "es un momento muy complicado para el PP". "Nos toca ahora mismo renovar un partido con luces y sombras, con muchas herencias", ha señalado, al tiempo que ha remarcado que, tras el Congreso del partido, es Casado quien tiene que liderar la nueva etapa. "Si hemos hecho un Congreso y hemos dejado atrás todo, toca eso", ha reivindicado.

Ayuso ha reconocido que Casado "se enfrenta a una situación muy complicada porque tiene un proyecto con un espectro de centro derecha dividido y ningún proyecto de esta magnitud habría conseguido antes cambiar las cosas en tan poco tiempo". Por ello, ha abogado por "darle espacio" para que llegue el cambio.

A pesar de que se ha mostrado convencida de que lo conseguirán, ha expresado que lo que hacen "no llega" por lo que cree que hay que pensar "en ideas creativas". Ayuso ve "muy bien" que se celebre una Convención en otoño pero ha insistido en que hay que buscar "confluencias", sin dejar atrás las siglas.

"Hay que aspirar a ser la casa común de liberales, demócratas cristianos, conservadores, así como los socialdemócratas preocupados por la deriva separatista. Que aúna a los patriotas, defensores del Estado de Derecho, de la Constitución, Transición, la cultura en hispanoamérica, la Unión Europea, la OTAN, de los valores humanistas de Occidente", ha trasladado.

La presidenta de la Comunidad ha recordado que España es "más importante" que el partido y el PP tiene que ser la solución ante los problemas con "ideas claras y generosidad" así como "desde la renovación".