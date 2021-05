Ayuso acudirá a la manifestación contra los indultos porque considera "gravísimo" lo que ocurre con "los golpistas"

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que, en principio, acudirá a la manifestación convocada el 13 de junio en la Plaza de Colón contra los indultos a los presos independentistas.

Ayuso estará en la cita a no ser que le surja un cambio de agenda por una responsabilidad institucional como presidenta, como ella misma ha señalado en declaraciones a los medios, en Madrid Fusión. Preguntada por si cree que el PP debe acudir, ha rechazado "poner deberes".

"Me parece bien que se celebre. Es un sentir generalizado que lo que está pasando con los golpistas en Cataluña es gravísimo y que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. No se puede romper esa separación de poderes", ha manifestado.

La 'popular' ha hecho hincapié en que el Poder Judicial "tiene claro que se han cometido graves delitos" y ha trasladado que cree que "no hay un ciudadano en España, a no ser que sea del entorno de Pedro Sánchez que entienda que estas personas, que no se arrepienten, estén en calle y queden impunes".