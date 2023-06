Ayuso acusa al Gobierno de utilizar la historia de España para hacer "campaña" con las exhumaciones en Cuelgamuros

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Gobierno central de utilizar la historia del país para hacer "campaña" con las exhumaciones a las víctimas de la Guerra Civil en el Valle de Cuelgamuros para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática.

"Es un poco más de lo mismo, la utilización por parte del Gobierno no sólo de las instituciones sino de la historia de España y no puedo más que condenarlo y, desde luego, no me voy a pronunciar mucho más porque estoy convencida de que estarían deseando que lo hiciéramos para entrar en su campaña y hacer campaña con esto a mí me parece tremendo", ha zanjado la presidenta en declaraciones a los periodistas tras el acto de toma de posesión del nuevo rector de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), Ángel Arias.

El pasado jueves familiares de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista enterradas en el Valle de los Caídos presentaron una queja ante el Defensor del Pueblo ante el incumplimiento de la sentencia que obligó en 2016 a las exhumaciones de los restos mortales de los hermanos Lapeña y otros tantos inhumados en el Cuelgamuros.

El 13 de marzo el Tribunal Supremo dio luz verde a las exhumaciones de los restos de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista enterradas en el Valle de los Caídos al rechazar el recurso presentado por la Fundación Francisco Franco, último escollo que frenaba las extracciones de los cadáveres, después de que los magistrados de la Sala Contencioso-Administrativo inadmitieran el recurso de casación interpuesto contra la sentencia, de 20 de junio de 2022, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación a la licencia urbanística para la rehabilitación de accesos a las criptas de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

La resolución recurrida acordó levantar la medida cautelar que impedía las extracciones de restos mortales de las criptas al entender que el alcance de la intervención objeto de la licencia no conllevaría "una transformación urbanística irreversible de las criptas".

Ya el pasado 24 de abril los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera salieron del Valle de los Caídos donde permanecían desde el año 1959 rumbo al cementerio de San Isidro. Asimismo, los restos del general golpista Gonzalo Queipo de Llano y del auditor de guerra Francisco Bohórquez Vecina fueron exhumados del templo de la Hermandad de la Macarena de Sevilla el 3 de noviembre de 2022, merced al requerimiento que le había formulado el Gobierno central por la reforma de la Ley estatal de Memoria Democrática.