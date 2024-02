Ayuso acusa a PSOE de echar "tinta de calamar" apuntando a su hermano y avisa que las Cortes no pueden investigar a CCAA

Ve una "venganza personal" de Sánchez contra ella y defiende que "uno no fue un caso ni siquiera y lo otro un grandísimo escándalo"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al PSOE de intentar echar "tinta de calamar" ante el 'caso Koldo' hablando del contrato de emergencia para la adquisición de mascarillas vinculado a su hermano y, sobre su posible asistencia a una comisión de investigación en el Congreso, ha apuntado a que las Cortes Generales "no tienen potestad para investigar" a las autonomías.

En una entrevista en 'COPE', recogida por Europa Press, la dirigente regional ha sostenido que sabe que "harán lo que haga falta para hacer daño y para retorcer las cosas". En primer lugar, ha defendido que el Congreso de los Diputados no puede hacer esto con las autonomías, aunque no se fía "nada de los servicios que está retorciendo" su presidenta, Francina Armengol. "Ya lo podrían intentar, pero eso corresponde a las cámaras territoriales", ha remarcado.

Y, por otro lado, ha avisado de que se lo tienen "que plantear muy mucho porque las comunidades autónomas gestionadas por el PSOE tienen un verdadero problema a la hora de dar explicaciones acerca de la compra de material".

"Bueno, pues vayamos ahí porque como la Comunidad de Madrid ha sido fiscalizada durante todos estos años tantas veces, tenemos toda la documentación preparada, con todo organizado. Entonces, a mí eso me da igual porque yo no estoy hablando ni de venganzas, ni de nada. Esto no es el Far West de todos contra todos, y además insisto, no quiero que los ciudadanos se lleven esa sensación", ha subrayado.

Ayuso ha insistido en que el 'caso Koldo' "nada tiene que ver" con el de su hermano por mucho que intente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llevar a cabo una "venganza personal". "No, no somos todos iguales ni muchísimo menos. No tiene nada que ver un caso con otro porque uno no fue un caso ni siquiera y lo otro está siendo un grandísimo escándalo", ha defendido.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha insistido en que esta "trama" tiene "unas ramificaciones tremendas" y no es "un caso puntual" sino que "podría afectar a distintos ministerios, comunidades autónomas" y en la que se habla "de cantidades ingentes de dinero en distintos países" fuera de España.

A su parecer, "esto es evidente que ha sido con la connivencia de mucha gente ahí dentro". En este sentido, ha apuntado a "la parte" del exministro de Sanidad Salvador Illa. "Nos prohibió comprar material, que cuando se le hizo cuello de botella y nos hizo perder un tiempo de oro, de oro a toda España, ya miró para otro lado en una gestión que ha sido, a mi juicio, nefasta", ha relatado.

"NO TODOS SOMOS IGUALES"

Para la presidenta de la Comunidad, "es curioso" que Sánchez haya ido a las elecciones pasadas "sabiendo que tenía bajo el brazo este caso de corrupción" y lo haya "callado mientras que no han hecho lo mismo con un ciudadano anónimo al que han estado linchando en lo personal durante años" Considera "que van a pretender cerrar en cuatro días" lo que a ella no le han dejado cerrar en cuatro años ni siquiera yendo de frente y teniendo todo perfectamente demostrado".

"No somos todos iguales, hemos dado todas las explicaciones con las contrataciones en A (...) Insisto, si en otras comunidades autónomas hicieron lo que pudieron para traer un material para salvar vidas, yo lo puedo entender, ahora lo que no puedo entender es que de repente gente que nunca se dedicó a esto se forre", ha remarcado.