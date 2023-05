Ayuso acusa a Sánchez de "comprar a los jóvenes" con el descuento del 50% en el Interrail europeo

VALLADOLID, 6 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "comprar a los jóvenes" con el descuento del 50 por ciento en el Interrail europeo para los jóvenes de entre 18 y 30 años entre el 15 de junio y el 15 de septiembre y le ha avisado de que la juventud es "mucho más crítica" de lo que cree.

Así se ha expresado la presidenta madrileña durante su intervención en una comida mitin del PP de Valladolid a la que ha asistido para respaldar al candidato 'popular' a la Alcaldía vallisoletana, Jesús Julio Carnero, junto a otros líderes del partido y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

"Hoy el presidente del Gobierno ya está anunciando que regala las vacaciones a los jóvenes. ¿De verdad estamos a eso? Se cree de verdad el presidente del Gobierno que los jóvenes que van a heredar una deuda billonaria que va a condicionar sus vidas están como para dejarse comprar a estas alturas?", se ha preguntado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ayuso ha criticado que si "se supone" que hay tantas familias "tan arruinadas" como para intervenir los precios de los supermercados y de las viviendas ahora el Ejecutivo destine dinero a "regalar las vacaciones a los jóvenes".

"¿Se cree que los jóvenes son simplemente una maquinaria de pedir y que no pueden conseguir al esforzarse y trabajar llegar lejos? No se compra a los españoles, no se compra a la juventud y la juventud es mucho más crítica y tiene mucha más dignidad de lo que usted cree", ha enfatizado Ayuso, a la par que ha afeado a Sánchez que piense que los jóvenes "son una maquinaria de pedir y no pueden trabajar por sí mismos".