Ayuso acusa a Unidas Podemos de tener "un problema con la riqueza" y de "no soportar a la gente que genera empleo"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a Unidas Podemos de tener "un problema con la riqueza" y de no soportar a las personas que "generan empleo".

La portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, durante la Sesión de Control en el Pleno de este jueves, ha preguntado a la presidenta por el impacto de la política fiscal del Gobierno de la nación en la Comunidad.

"Ayuso, usted solo tenía un argumento: repetir como un mantra que había que bajar los impuestos a los ultraricos y ha llegado el Gobierno de coalición y lo que ha pasado es que se le ha acabado a usted el relato. Hemos sido el Gobierno de coalición que más ha bajado impuestos a trabajadores y pymes", ha explicado.

A su juicio, es necesario crear "impuestos a grandes fortunas" para que paguen lo que "les toca a los ricos". Así, "el resto tendrán mejores servicios públicos y se aliviará la presión fiscal a los trabajadores". "Una vez me llamó abogada fracasada. La que como neoliberal ha fracasado es usted", ha lanzado.

Para Ayuso, la "gran preocupación" de la formación morada es "liderar el desempleo, donde la pirámide poblacional se ha invertido y donde se están endeudando generaciones". "Es un Gobierno de España sin futuro, la izquierda está quebrando el país con sus ocurrencias", ha criticado.

La dirigente autonómica ha vaticinado que "la inflación va a seguir desbocada", aunque Madrid se "salva" de esta situación porque está "liderando la creación de empleo en España" y bajando el paro "15 meses de manera consecutiva".

"Su problema no es con la pobreza, sino con la riqueza. No soportan que la gente sea rica y libre y prosperen. No soportan a la gente que crea empleo, que dona y que hace fundaciones para ayudar a la sociedad. Están ahí para arruinar a los ciudadanos desde los escaños. Cuando hables de ricos, ricas y riques, van todos en el mismo círculo", ha lanzado.