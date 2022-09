Ayuso afea que PSOE se preocupe por "las banderas" del luto de Isabel II y no por los independentistas que las "queman"

Pide más atención a la corona española

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afeado a los socialistas que se preocupen por la colocación de banderas de España por el luto de la reina de Inglaterra Isabel II y no por los independentistas que "las ultrajan" y las "queman".

"Es fascinante ver al PSOE tan preocupado por las banderas de España cuando se está ultrajando, cuando no escondiendo en el territorio nacional mientras el Gobierno no dice nada de esto. Las comunidades están secuestradas por los independentistas que queman banderas, los símbolos del estado, el himno, la corona, la bandera que nos representa a todos y el PSOE no dice nada. Pero eso sí, en la Comunidad tres palmos arriba, tres abajo si pones la bandera de un lado o del otro es ofensa", ha lanzado la presidenta durante su turno de palabra en el Debate del Estado de la Región.

Además, ha recordado que el luto ya se ha decretado en otras ocasiones en la región y que en la diputación de Guipúzcoa lo hicieron por Hugo Chávez, ante lo que no vio "preocupada" a la izquierda. Además, en la región se decretaron 70 días por las víctimas de la pandemia.

"Radio Televisión Española está retransmitiendo la corona británica, absolutamente todos los días a todas las horas. Ya quisiera yo para la corona española un mínimo de atención como lo están haciendo con la británica estos días. Sánchez para hablar de Isabel II es la reina, y para Felipe VI es el jefe del Estado, uno que pasaba por ahí", ha criticado.

Ayuso ha defendido que si con este gesto han sido "amables con el pueblo británico" en un momento que ni "les sobra el dinero ni está sobrado de alianzas", entonces "bienvenido sea". "En esta vida, si te tienes que exceder en algo que sea en amabilidad", ha remarcado, en referencia a que la líder de Vox, Rocío Monasterio, le haya reprochado ese "exceso".