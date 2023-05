Ayuso afea a Vox que relacione "inmigración con delincuencia" y Lobato lo ve "una falta de sensibilidad"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha afeado a Vox que relacione "inmigración con delincuencia" y el candidato del PSOE, Juan Lobato, ha lamentado su "falta de sensibilidad".

En el tercer bloque del debate de Telemadrid, Sanidad, Educación y Servicios Sociales, la candidata de Vox, Rocío Monasterio, ha criticado que se den "recursos desorbitados" a menores extranjeros no acompañados y que no haya dinero "para contratar sanitarios" ni tampoco para parar la delincuencia en los barrios.

"Me equivoqué cuando dije que cada mena en Madrid nos costaba 4.700 euros al mes. Me equivoqué totalmente. No era verdad. Resulta que en Madrid cada mena nos cuesta 6.400 euros", ha sostenido al tiempo que rompía un cartel con los datos de los menas. A esto, inmediatamente Lobato le ha recriminado que son "personas, merecen su respeto" y lo que muestra Monasterio es "una falta de sensibilidad".

En su turno de palabra, Ayuso le ha afeado a Vox que mienta con estos datos y que quiera ir en contra del PP desde "diciembre". Para la presidenta es "durísimo" que relacionen inmigración con delincuencia, porque en la Comunidad "no hay forasteros, no hay charnegos en Madrid, porque todos son madrileños desde el primer día". "La inmigración es integración", ha defendido.