Ayuso agradece a Feijóo su confianza "sin tutelas" y le dice que el PP de Madrid es su "casa"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha agradecido este viernes al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, su confianza "sin tutelas", al tiempo que le ha trasladado que el PP madrileño es su "casa".

"Es tal la confianza que ha depositado en nosotros que cada vez que ha hablado del congreso sólo ha preguntado "en qué puedo ayudaros". Sin tutelas, que podría permitirse sin pedir permiso", ha trasladado en su discurso del 17º congreso del PP de Madrid, celebrado en Ifema Madrid.

Tal y como ha señalado, la petición de Feijóo fue "tener criterio y saber organizarse bien para poner al frente a equipos ganadores". "Porque a ti tampoco te gusta perder el tiempo ni hacérselo perder a los demás. Te honra", ha destacado.

La presidenta madrileña ha recordado que el PP de Madrid es el equipo por cuya circunscripción se presentará Feijóo para ser presidente del Gobierno. "Somos por tanto, su equipo electoral. Su casa", ha subrayado.

Ayuso ha indicado que "hoy quien no es verdaderamente útil a los demás no tiene recorrido en política", y considera que "hay que tener claro que nada es para siempre, que los gobiernos no se heredan por derecho y que las tragaderas de la sociedad española no son tan anchas como los señores de la izquierda se piensan".