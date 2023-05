Ayuso alaba la "personalidad y gran humildad" de Feijóo y le promete lealtad: "Estaré a tu lado siempre"

El líder del PP la ve como una mujer libre "que defiende lo que cree con uñas y dientes": "No somos una secta, somos un equipo"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha aplaudido "la templanza, personalidad y gran humildad" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que le ha trasladado que estará a su lado "siempre", a su "entera disposición".

"Gracias porque confiaste en mí en los peores momentos, me diste tu apoyo sin contemplaciones nada más llegar a la Presidencia del partido", ha compartido durante el mitin de cierre de la campaña del 28M que se ha celebrado este viernes en el Palacio de Congresos de Ifema Madrid, en la capital, ante más de 2.500 personas.

Ayuso ha hecho hincapié en que han vivido "la etapa más difícil de toda la historia del PP y, en tiempo récord", Feijóo ha sido "capaz de reconstruir una organización que se presenta este 28 de mayo, este mismo domingo, más unido que nunca y consciente del papel tan importante" que van "a tener primero ahora en mayo y después en diciembre para que el rumbo de España se enderece".

Por su parte, Feijóo ha recogido el guante y ha situado a Ayuso como una mujer libre "que defiende lo que cree con uñas y dientes", que "trabaja con determinación y con unas enormes ganas" y que ejerce su deber "con libertad".

El 'popular' ha compartido que lleva oyendo toda la campaña opiniones sobre cosas que ha dicho Ayuso así como respondiendo a la "tradicional" pregunta de la mañana de qué le parece lo que ha dicho la dirigente madrileña.

"A mí al principio me sorprendía, pero ahora ya me lo paso bien. Cuando no me dicen qué opina usted de lo que dice Ayuso, es que Ayuso no está en forma. Y a mí me gusta que esté en forma", ha señalado, al tiempo que ha defendido que "en el PP se opina, en el PP se habla, en el PP se debate libremente" porque no son una "secta" sino "un equipo".

"No sé en qué siglo se piensan que estamos. En el siglo XXI una mujer habla por sí misma, piensa lo que considera oportuno, dice lo que quiere.... Por todos estos motivos comprenderéis que yo quiero que mi presidenta sea Isabel Díaz Ayuso", ha concluido.

Feijóo y Ayuso ya estuvieron juntos en Getafe (Madrid) el pasado 13 de mayo, un acto en el que el líder del PP pidió una mayoría "sólida, amplia, diáfana, contundente, incontestable, libre y absoluta" para la presidenta madrileña. Por su parte, Ayuso le realizó otra petición, con la vista puesta en las generales de final de año, en las que se enfrentará al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez: "Presidente, líbranos del mal".