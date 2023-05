Ayuso alerta de que España está gobernada "por un ejército de frívolos": "Buscan que la gente esté adormecida"

Denuncia que pretendan "transformar ideológicamente" el país

GETAFE (MADRID), 13 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid y la candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha alertado este sábado de que España está gobernada "por un ejército de frívolos" y ha subrayado que "buscan que la gente esté adormecida".

"Solo ponen en marcha propuestas que son propias de personas que nunca han creado un puesto de trabajo, que nunca se han puesto en el lugar de quienes realmente lo pasan mal y que intentan hablar para una población a la que nunca han representado y, por supuesto, en cuyos municipios nunca viven", ha señalado la dirigente madrileña.

Así lo ha trasladado durante un mitin de campaña electoral este sábado en el municipio madrileño de Getafe en el que ha estado arropada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Ayuso ha especificado que los llama "ejército" porque ya llevan "44 ministros". "En lugar de poner soluciones a problemas reales, pues hablan de la educación sexual de las mujeres a partir de no sé qué edades, de cómo hablar, cómo pensar, cómo recordar, que si les niñes, ahora una ventanilla única para las mujeres en Madrid como propone el PSOE, como si necesitáramos comprender las cosas de otra manera o nos tuvieran que dirigir por esto", ha lanzado.

La también presidenta del PP madrileño ha denunciado, además, que digan de ella que le dicen cada día cómo tiene "que pensar", que su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, le hace "las cosas", que no tiene "criterio propio", que le tienen "que dictar por pinganillos" y que es una "desnortada, loca y asesina".

Para la presidenta, "la izquierda se hunde en Madrid". Entre otras cosas, ha criticado que impulsen impuestos nuevos, que Más Madrid se haya "puesto a sumar" y se haya pasado "en torno a 200 millones de euros por encima, que digan que la Thermomix es "machista", que hay que "volar" el Arco de Moncloa, que quieran impulsar 100 organismos nuevos y las propuestas de la 'cosoteca' de Más Madrid o "del Instituto de la Masculinidad". "Señores, aviso, vienen a por ustedes", ha lanzado a continuación.

También ha sostenido que se hunden porque "pretenden transformar ideológicamente" el país. "La cultura del esfuerzo frente al del agravio, el de las culpas; el del mérito frente al de la pretendida lucha social", ha señalado, al tiempo que ha criticado que la "okupación" campe "a sus anchas".

LA REGIÓN DEL "ESPÍRITU DE ERMUA"

"Pero es que también se hunden en Madrid porque somos la región de las manos blancas, del espíritu de Ermua, de las manifestaciones masivas que le dijeron a los terroristas que por ahí no. Y somos aquellos que no olvidamos que los que han vivido toda la vida del impuesto revolucionario ahora pretenden vivir de los impuestos de todos los españoles, desde que Zapatero los introdujo de nuevo en la vida institucional y los blanqueó diciendo que el señor Otegi era un hombre de paz,", ha señalado.

Para Ayuso, "han ganado con el miedo" y aquello no fue una guerra "porque no hubo dos bandos sino que hubo unos asesinatos, pistoleros y mafiosos, y hubo un pueblo víctima, el pueblo español, especialmente del País Vasco". Y es que ha preguntado por qué dicen que "ETA es pasado" mientras que consideran "presente" la "Guerra Civil".

También se hunden, según la dirigente regional, porque en Madrid no son "una economía de subvención sino que quieren "los mejores servicios públicos para todos". "No se trata de atacar al empresario, que el truco no es ese, que el truco es que la gente tenga empleo", ha defendido, al tiempo qeu ha sostenido que no blanquean "dictaduras", no dividen "a los ciudadanos por sexo" ni regalan "los títulos".

"Buscan que la gente esté adormecida, que no pueda llegar de tantos escándalos a reclamar todo aquello que está sucediendo porque está preocupada en sacar adelante sus vidas, con muchos problemas, mientras esta hoja totalitaria coge gran velocidad", ha remarcado.