Ayuso apela a la unión en el PP para acabar con el sanchismo: "Tenemos que saber qué nos dividió para ser fuertes"

Asegura que en el PP son "imbatibles" ante una "minoría rabiosa, vaga y egoísta"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la Presidencia en las próximas elecciones, Isabel Díaz Ayuso, ha apelado este domingo a la unión dentro del PP para acabar con el "sanchismo" y ha instado a hacer autocrítica para conocer qué es lo que les dividió para ser "fuertes".

Así lo ha trasladado la presidenta a todos los candidatos del PP a las capitales de provincia el 28 de mayo, durante su presentación. Ha estado acompañada del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

"No tenemos que tener miedo a volar alto en la vida. Como en el mus, hay que jugar a lo grande porque somos un partido ganador. Creo que es pecado ser cobarde y achantarse ante los ataques injustificados como lo es no defender los intereses comunes, las causas nobles y apelando siempre a la verdad. En esto, muchas veces nos hemos equivocado y ha hecho que perdamos a nuestros votantes, o cuando no hemos actuado con principios o no hemos realizado las reformas profundas que se necesitan en cada momento", ha reconocido la presidenta.

