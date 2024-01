Ayuso apoya que el Estado se proteja y cree que los independentistas buscan hacerse víctimas con la 'Operación Cataluña'

Critica el "victimismo" de Cataluña y asegura que la comunidad genera "mal rollo"

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que apoya que el Estado se proteja a sí mismo y sospecha que las informaciones sobre la 'Operación Cataluña' persiguen hacer una "inversión del relato" para que los independentistas acaben siendo las víctimas del 'procés'.

"Todo lo que sea hacer uso de las herramientas del Estado para protegerse a sí mismo, me parece bien", ha respondido en una entrevista de Catalunya Ràdio, recogida por Europa Press, al ser preguntada por la presunta operación desde el Gobierno de Mariano Rajoy para investigar a independentistas.

Ayuso ha dicho que no está a favor de que se inventen mentiras contra nadie y que la Justicia es la competente para determinar si hubo algo. "Pero todo lo que sea herramientas por parte del Estado para protegerse, me parece bien. Y creo que eso cualquier Estado en el mundo lo hace. Cualquier Estado normal y coherente se protege, protege sus instituciones, protege sus fronteras, cosa que no hacemos nosotros, protege sus intereses y su soberanía", ha asegurado, antes de añadir que con Pedro Sánchez en el Gobierno no se hace.

Preguntada si ha leído sobre la supuesta operación contra independentistas, Ayuso ha indicado que ha visto "un poco más" en los últimos días. "Pero lo que sospecho es que va a haber, como siempre, una inversión del relato, de manera que al final los independentistas que han causado graves disturbios, que han pegado a policías y que han causado destrozos acabarán siendo los verdaderos héroes y las víctimas y la culpa será de Mariano Rajoy", ha añadido.

CATALUÑA TRASLADA POLÍTICA

Ayuso ha criticado el "victimismo" de las instituciones catalanas, y ha asegurado que esta actitud no es la solución. Según la presidenta regional, Cataluña se lleva inversiones de todo el Estado: "Madre mía, pero si venís de una región que os estáis llevando inversiones de todo el Estado".

"Hombre, me podríais decir si fuerais Murcia, os podríais quejar si fuerais Extremadura y no tuvierais trenes, por Dios. Pero es que encima no es así. Victimismo no es solución", ha expresado.

Ha lamentado que Cataluña hoy solo traslada "política, política y política", que lo que proyecta es que no quiere nada de nadie y que el poder político se mantiene a través de la subvención. "Desde afuera genera un mal rollo que no os lo podéis ni imaginar", ha concluido.