Ayuso, sobre el apoyo o no de Vox a la reducción fiscal para inversores: "No podemos estar todo el día bajo amenazas"

MANZANARES EL REAL, 23 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha contestado a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, que no se puede estar "todo el día bajo amenazas", después de que esta condicionase su apoyo a la reducción fiscal para inversores extranjeros del Gobierno regional a que también sea para madrileños.

"Yo creo que no podemos estar todo el día bajo amenazas. Si quieren apoyar esta deducción fiscal, que es importante para las inversiones, y para la economía de la Comunidad, bien; si se abstienen, también bien y si no que lo expliquen y ya está... y si no que lo expliquen y ya está", ha señalado preguntada por la cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado de forma extraordinaria en Manzanares El Real.

A su parecer, ería "insensato" que no lo apoyasen porque es "una medida muy necesaria" teniendo en cuenta que la región tiene "todo el trabajo de una maquinaria gubernamental en contra de los intereses de los madrileños".

"Necesitamos dentro de nuestra autonomía fiscal hacer este tipo de anuncios y de medidas para seguir atrayendo inversiones, empleo, y, por tanto, prosperidad a todos los ciudadanos", ha manifestado, al tiempo que ha insistido en que Vox debería "explicar" por qué se opone a que "Madrid siga creciendo y siga siendo un lugar de oportunidades".