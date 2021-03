Ayuso asegura que habrá "pronto" Presupuestos y coincide con Vox en que las familias tengan más información

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que los Presupuestos regionales para 2021 estarán listos "pronto" y ha coincidido con Vox en que las familias tengan más información sobre las asignaturas que estudian sus hijos en los centros escolares.

Así lo ha trasladado la presidenta durante la Sesión de Control al Gobierno a la pregunta del portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, que considera que Ayuso conseguirá "traer antes la cuarta ola" de Covid-19 a la región que "los presupuestos".

"Estos van a ser los Presupuestos de la marmota, con los requisitos de Vox. Madrid necesita menos veto educativo y más 8M. No vale criticar el 'pin parental' por la mañana y coquetear con Vox por la tarde. Ustedes están debatiendo si censurar o no y da un poco de vergüencita", ha lanzado.

Ayuso ha indicado que PP y Vox han estado hablando estos días en materia sanitaria y educativa y ha asegurado que "coinciden" y ven "oportuno" que las familias tengan "todavía más información sobre qué asignaturas y materias se imparten a sus hijos".

"Entiendo que las familias se preocupen y no pienso criticar a Vox como hacen ustedes. Opino que hay una serie de asignaturas que no se pueden modificar pero sí se puede dar más información a los padres para que decidan si quieren que estén en ese colegio o no", ha expuesto.

En cuanto a las actividades extraescolares, también es partidaria de que los padres puedan elegirla o no. "Si hay padres que quieren llevar a sus hijos a talleres donde se hable de conceptos LGTBI y contra el acoso me parece oportuno, pero habrá otros que decidan que no es así", ha reconocido.