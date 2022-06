Ayuso asegura que "no prosperará" la investigación de la Fiscalía Europea a los contratos covid de su gobierno

VALENCIA, 10 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha garantizado este viernes que no van a "prosperar" las investigaciones que la Fiscalía Europea (EPPO) ha abierto sobre siete contratos adjudicados por su gobierno para conseguir material sanitario en plena pandemia a dos empresas por más de 17 millones de euros, al ver indicios de que podría haber un sobrecoste que se traduciría en presuntos delitos de estafa y fraude.

"Ahora mismo hay una guerra entre fiscalías, porque Anticorrupción española ha dicho que esta denuncia, que parte de Podemos, no tiene sentido, no tiene fundamento y no hay datos para seguir con ello adelante. Y por eso no va a prosperar", ha aseverado en una comparecencia antes de un almuerzo con la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).

Ayuso se ha referido así al hecho de que Anticorrupción archivó el pasado 18 de mayo la denuncia formulada por el grupo parlamentario de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid sobre estos contratos, al considerar que se basaba en meras "sospechas".

Dicho esto, la también líder del PP madrileño ha aludido al hecho de que la Guardia Civil se desplazara este jueves a "dependencias ministeriales, esta vez sí por iniciativa de Anticorrupción", a recoger expedientes de contratos de emergencia adjudicados durante la pandemia por el Gobierno. "Es algo que a lo mejor es buen momento para recordar", ha rematado.