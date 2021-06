Ayuso no se callará frente a la "corruptela" independentista aunque exista "interés" en deslizar que ensombrece a Casado

"Ya han abierto el avispero, ya lo han agitado, y después viene el País Vasco y el resto de las comunidades autónomas", denuncia la presidenta

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este viernes que no se callará frente a la "corruptela" independentista aunque haya quien tiene "interés" en deslizar que con sus declaraciones ensombrece al presidente del PP, Pablo Casado.

Así lo ha señalado en un diálogo con el expresidente del Gobierno José María Aznar, en el marco de la clausura el curso 2020/2021 del Máster Universitario en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho de la Universidad Francisco de Vitoria.

"Yo creo que también a veces hay un poco de interés por ensombrecerle a él de manera deliberada. Esta misma semana los dos nos hemos pronunciado de la misma manera acerca de las mismas cuestiones y a mí se me ha puesto en portadas delante de él, cuando hemos dicho exactamente lo mismo. Quien lidera la oposición y quien va a gobernar España en el futuro es él y no yo", ha manifestado.

Lo que tiene claro, según ha expresado, es que Casado "no es un hombre de complejos" y que ella tiene algunas obligaciones como "mostrar el gobierno que España se está perdiendo", la de gestionar los servicios públicos y demostrar "qué es la Comunidad de Madrid".

Ayuso ha hecho hincapié en que los presidentes autonómicos son "delegados del Estado" y cuando acceden a sus cargos asumen "una responsabilidad con España". Para la presidenta, esto sucede "muy especialmente en Madrid" porque es "la casa de todos los españoles" y son un gobierno liberal, "que defiende las tradiciones y las vanguardias".

La 'popular' considera debe "defender una España que están intentando cambiar por la puerta de atrás desde todos los puntos de vista". "Cuando estás al frente de una responsabilidad como esta me tiene que importar más cómo queda la Comunidad de Madrid después y qué significa Madrid en España, qué supuestos, posibles, complejos que además sé que no están sucediendo", ha apuntado.

"OBLIGADA" A ALZAR LA VOZ

La dirigente madrileña ha insisto en que tiene la obligación "de defender los intereses de España en Madrid" y por ello cuando se habla de la Ley Celaá, que es "perjudicial para todos los alumnos", tiene que opinar, al igual que cuando "el déficit del sistema educativo impera más" en el país, cuando quieren "subir los impuestos para pagar la corruptela independentista en detrimento de la empresa madrileña" o cuando se cometen "todo tipo de injusticias" con los españoles en según qué territorios.

"A mí me importa y es también mi obligación hablar sobre lo que sucede en Galicia o Andalucía. Creo que lo que hago es simplemente mi responsabilidad. Ahora bien, no es un contrapeso del Gobierno, no es ir en contra es ir a favor. Es el Gobierno de España el que toma según qué decisiones muy perjudiciales en la inmensa mayoría de ocasiones con Madrid", ha dicho.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha reiterado que "lo que está sucediendo en Cataluña" es "gravísimo" porque considera que "ya han abierto el avispero, ya lo han agitado, y después viene el País Vasco y el resto de las comunidades autónomas". En este punto, ha incidido en que si no hubiera defendido los intereses de Madrid, la hostelería hubiera estado cerrado y también la región de forma perimetral.

Ayuso ha señalado que "lo llevan claro" si hay quien piensa que se va a quedar callada si pretenden "subir impuestos y que la economía madrileña y el resto de España paguen lo que está sucediendo en Cataluña". En este sentido, ha manifestado que "la independencia es negocio, es dinero, es una corruptutela que lo único que intenta es bajo supuestas identidades crear una división social para después exprimir a España".