Ayuso no cambiará a sus consejeros esta legislatura pero no descarta movimientos en "puestos intermedios"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado este miércoles que no descarta hacer cambios en "puestos intermedios" en su Gobierno de cara al último año de legislatura pero no planea cambiar a los consejeros.

"Hacia el final de la legislatura tenemos todavía un año por delante, tenemos mucho por hacer, y siempre es bueno reformar, reafirmar nombres o poner al frente a personas nuevas. No descarto en puestos intermedios que haya cambios, eso no lo descarto", ha manifestado en un encuentro informativo, organizado por Europa Press.

Ayuso ha defendido que no se ha equivocado con los consejeros que tiene la Comunidad de Madrid y se ha mostrado "muy orgullosa de todos ellos". Para la presidenta, "cada día que pasan son mejores".

"No hemos tenido nada fácil desde 2019, desde que empezamos este nuevo camino: por gobiernos en coalición, por una pandemia de seis olas, cuando no fue Filomena, una crisis económica como la que tenemos... No contamos con la situación de nuestros antecesores y a pesar de eso, cuando uno hace balance, mira atrás y ve todo lo que hemos realizado juntos es increíble. Es digno de orgullo", ha trasladado en el hotel Villa Magna.

Preguntada por si no tendrá en cuenta la lealtad que dirigentes del PP madrileño tuvieron con el anterior presidente del partido, Pablo Casado, ha admitido que "casadistas" han sido "todos". "Yo era la primera que estaba... ¡Solo faltaba! Era el presidente y había que estar con el presidente. Somos un partido además que siempre nos hemos cuidado y respetado entre nosotros y que hemos reconocido la labor del que se pone al frente", ha dicho

Cosa distinta es, a su parecer, "quien haya puesto en tela de juicio la honorabilidad de su Gobierno y la gestión de la Comunidad de Madrid", algo que sí va a tener en cuenta porque han trabajado "al céntimo de euro", con "transparencia y honradez".