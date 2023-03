Ayuso carga contra "gran mentira" de proyecto "de cartón" de Sánchez y su gestión "furibunda": "Su tiempo se acaba"

Pide poner "8.000 mociones de censura" al 'sanchismo' en las urnas el 28M: "España no les aguanta"

VALÈNCIA, 26 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra la "gran mentira" del proyecto "de cartón" del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de legislar de forma "furibunda" para intentar "fabricar un país a su medida para que no salga de la miseria" y de quien ha asegurado que su tiempo "se acaba", tras una etapa marcada por el "descrédito institucional" en un país en el que "no hay institución que no esté carcomida" por un 'sanchismo' "del que no hay nadie que se libre allá donde vaya".

"Hasta cuándo vamos a aguantar semejante miseria", se ha preguntado Ayuso, al tiempo que ha reivindicado que el líder del Ejecutivo central "no puede seguir colectivizando y dividiendo" a la sociedad española, durante un acto en València en el que ha participado junto con el presidente del PPCV y candidato a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y la secretaria general del partido en esta autonomía y candidata a la Alcaldía de València, María José Catalá.

Por ello, ha instado a los españoles a "decirle" a Sánchez en las urnas el próximo 28 de mayo que España "no les aguanta" porque es "mucho más que ellos". "No es solo la gestión de Moncloa, es el poso que deja el daño que está causando", ha expresado. "Solo pido que pensemos que el 28M podemos poner 8.000 mociones de censura al proyecto de Sánchez por toda España", ha incidido.

En esta línea, ha tachado de "gran mentira" el proyecto socialista, más cuando --en referencia a Sánchez-- es de alguien que "llegó con normas de cartón a dirigir su partido". "Si hizo eso con los suyos, qué no hará con el resto", ha deslizado, a la vez que ha acusado al también secretario general del PSOE de "popularizar la mentira en España como forma de hacer política".

Ayuso ha reprochado a Sánchez que legisle de forma "furibunda" y "sin consultar" frente al modelo de "la transparencia y el acuerdo". "Si no tienes consenso para sacar las medidas, no las puedes poner en marcha", ha argumentado.

Por este motivo, ha augurado que el tiempo de Sánchez y su gobierno "se acaba", razón por la cual "tienen que llevar a España a un extremo para que por poco que arregle --el siguiente ejecutivo-- tenga manifestaciones, huelgas y los chiringuitos que tiene montados el PSOE para que puedan hablar de eso". "Faltan a la verdad y a España, --el Gobierno-- no se sustenta más", ha añadido.

"CARCOMIDA POR PERSONAS CON CARNÉ DEL PSOE"

La dirigente madrileña ha lamentado la situación de "descrédito institucional" que, a su juicio, sufre España, un país en que "no hay institución que no esté carcomida por personas con carné del PSOE" --ha puesto el ejemplo del CIS, del INE, de RTVE o del Tribunal Constitucional--, dado que hoy "nadie se libra del sanchismo allá donde vaya". "Los datos son suyos pero la realidad está en la calle: España no aguanta más a este Gobierno", ha manifestado. Y frente a ello, ha apostado por un país "abierto, tolerante y con calidad de vida".

En esta línea, ha acusado al presidente del Gobierno de legislar de manera "furibunda" para intentar "fabricar un país nuevo a su medida para que no se salga de esa miseria" y, al respecto, ha advertido del "gran negocio" que el Ejecutivo "está haciendo con nuestros sentimientos". "Según hables o no una lengua, tendrás la oportunidad de acceder según a qué administración", ha sostenido.

Por todo ello, ha considerado que el Gobierno "no se sustenta más" y ha exclamado que "basta ya", tras censurar que Sánchez y su Ejecutivo "faltan a la verdad y a España". "Hay políticos que salen a al calle pensando que tienen una superioridad moral por el hecho de votar sus propias opciones", ha lamentado.

"VIVEN DEL AGRAVIO Y DE LA DIVISIÓN CONSTANTE"

Frente a todo este escenario, ha reivindicado su modelo de la Comunidad de Madrid, donde a día de hoy se crean "el doble de empresas" que en la Comunitat Valenciana, una región en la que sus dirigentes "viven del agravio y de la división constante". "¿Qué está haciendo la Moncloa para frenar la pobreza? ¿Qué hay de todo eso?", se ha preguntado.

La presidenta autonómica ha lamentado que a día de hoy España "lidera la tasa de fracaso escolar y de desempleo juvenil" y, al respecto, ha advertido de que a los jóvenes en las escuelas "no se les cuenta la historia" y que, cuando se hace, se "transforma a su medida". Asimismo, ha augurado que "dentro de unos años" en la Comunitat Valenciana y el resto de España "no se podrá pensar más allá de las gafas de la ultraizquierda".

Díaz Ayuso ha criticado también que España "lidera los incendios forestales", ante lo que se ha cuestionado "por qué tanta Agenda 2030 y ecologismo", ha cargado contra los "señalamientos" y los ataques a los empresarios, quienes "crean empleo", proferidos desde la "parte comunista" del Gobierno, y ha avisado de que "nadie en el Gobierno" está pendiente de que "cada vez nacen menos niños", puesto que "les da más votos hablar de la guerra civil".

La presidenta del PP madrileño ha tachado de "inmoral" lo que "está haciendo" el Gobierno con los presos de ETA, ante lo que se ha cuestiones si hay "algún delito más grave que atentar contra la vida", y ha pedido que "al menos" dejen a los demás "criticarlo".

IRONIZA SOBRE LAS LEYES "DE REFERENCIA INTERNACIONAL"

Finalmente, ha criticado la gestión del Ejecutivo central en cuanto a los fondos europeos y el "colapso" de la seguridad social y los juzgados. "¿Qué imagen da eso a la empresa?, imagen de destruir el país, porque quieren dejar su impronta para cuando la izquierda recupere el gobierno en años", ha argumentado.

También ha ironizado sobre las leyes "de referencia internacional" del Gobierno de Sánchez, ha mencionado al respecto la del 'Solo sí es sí', y se ha preguntado "cuántos agresores sexuales ya se han beneficiado". "¿800?", ha indicado.

"Los problemas del sanchismo sí que son de todos, los impuestos, el Gobierno que está dejando a España endeudada día a día, cosa que van a pagar las nuevas generaciones", ha continuado, al la vez que ha avisado de que Sánchez "está hipotecando el futuro de España por si tiene la oportunidad de seguir; y si no, para que lo paguen otros".