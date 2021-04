Ayuso, ante la carta con proyectiles requisada en Barcelona: "Ante la violencia, serenidad y desprecio"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que "ante la violencia, serenidad y desprecio" después de enterarse de que los sistemas de seguridad de Correos han detectado este martes una carta con proyectiles que iba dirigida hacia ella.

En una entrevista en 'TRECE TV', recogida por Europa Press, la presidenta ha asegurado que se ha enterado de la noticia por la prensa y que ha hablado con el presidente de la formación, Pablo Casado. También ha asegurado que el equipo del Ministerio del Interior ha intentado contactar con ella y ha avanzado que "luego hablará con él", en referencia al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El vídeo del día Delegada del Gobierno en Madrid garantiza la seguridad durante el 4M

"La importancia que tiene es ninguna", ha aseverado la presidenta madrileña sobre cómo hay que enfrentar estas cosas. "Esta gente busca su minuto de gloria y que estemos hablando de ellos. No les voy a dar el gusto", ha exclamado dirigiéndose a las personas que en los últimos días están enviando amenazas en forma de carta a Grande-Marlaska, al candidato de Unidas Podemos a las elecciones madrileñas, Pablo Iglesias; a la directora de la Guardia Civil, María Gámez; y a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

También ha criticado que "no se puede hablar de esto todo el rato" porque, según ha añadido, se crea un "efecto llamada". Asimismo, ha hecho referencia a las declaraciones de los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar, quienes trasladaron también el mensaje de "serenidad" tras recibir amenazas.

Ayuso cree que sí ha habido demasiada sobreactuación por parte de los dirigentes políticos ante las amenazas porque "esto no representa a España". "Somos un país seguro, que convive, abierto, plural como lo es la sociedad madrileña", ha asegurado.

"Por eso creo que no hay que darle más importancia. Primero por evitar estos efectos, después porque esto se tiene que trasladar a las autoridades pertinentes para que hagan su trabajo y punto", ha añadido. Asimismo, ha exclamado que ella vive escoltada y que ha recibido amenazas en otras ocasiones. Aun así, ha insistido que "no es lo representativo" y que "no hay que vivir con miedo".

Además, la dirigente madrileña ha hecho hincapié en que "esto es meter un poco en el 'sprint' final de la campaña, una serie de debates para despistar" porque, en sus palabras, "cuando las cosas te van bien (...) pues lo único que quieres es que todo fluya con esa normalidad".