Ayuso celebra la decisión "demoledora" de Fiscalía sobre contrato vinculado a su hermano: "Presido un Gobierno honrado"

COLLADO VILLALBA, 15 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado la "demoledora" decisión de la Fiscalía Europea de archivar la investigación abierta por la compra de 250.000 mascarillas del Gobierno regional, un contrato por valor de 1,5 millones de euros vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la dirigente.

"Es una decisión demoledora contra todos los que vertieron insultos contra él, contra mi familia contra la honorabilidad de mi Gobierno y contra mí. Se trata de una investigación exhaustiva con numerosas pruebas, incluso con pruebas periciales y demuestra que no solo no se ha acreditado irregularidad alguna sino todo lo contrario", ha señalado en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado de forma extraordinaria en Collado Villalba.

Así, la dirigente madrileña ha hecho hincapié en que "al sobreseimiento de la Fiscalía Europea se unen otros organismos que también decretaron que no ha habido irregularidad alguna: la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones de la Asamblea de Madrid, la intervención de la Comunidad de Madrid --compuesta por funcionarios--, la Cámara de Cuentas, la Fiscalía Anticorrupción y, además, todas las denuncias presentadas por los partidos de la oposición con ampliación por parte del PSOE por si había poco".

Ayuso ha sostenido que "pocos procedimientos en España han estado tan escudriñados como este, en el que el veredicto de las personas encargadas de fiscalizarlo coincide al unísono". "A pesar de esto han sido muchos políticos, especialmente de la izquierda, quienes han señalado, machacado y perseguido a un hombre honrado: Tomás Díaz Ayuso", ha declarado a continuación.

CRÍTICAS A LA OPOSICIÓN POR VERTER "GRAVES ACUSACIONES"

A su parecer, "desde hace más de un año la oposición política en Madrid ha vivido de verter graves acusaciones en diferentes vídeos, entrevistas e intervenciones parlamentarias" y ha buscado "el linchamiento civil de una persona alejada de la política, ajena por completo a ella, de un ciudadano anónimo al que le han robado el anonimato, su vida laboral y se le ha despojado de su presunción de inocencia".

"Se trata de una actuación a la desesperada para intentar desprestigiar a un gobierno que lo único que hace es trabajar cada día por mejorar la Comunidad de Madrid, una desesperación que ha tomado como culpable a un hombre que lleva 26 años trabajando en el mismo sector, en un sector que se vio directamente implicado durante la pandemia como es el sanitario. Esta persona, como el resto de mis familiares, lejos de beneficiarse de mis responsabilidades políticas ha visto su vida seriamente perjudicada", ha manifestado la jefa del Ejecutivo madrileño.

En este punto, se ha preguntado si es justo lo que se le ha hecho así como si es imaginable lo que ha supuesto para su trabajo "esta campaña de desprestigio" a la que se ha sumado el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "y todo su consejo de ministros". Ayuso ha censurado que hayan "dedicado miles de horas a señalarle civilmente" y que el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias haya "llegado a publicar su foto como si de un delincuente se tratara".

"Me alegra demostrar que presido un Gobierno honrado. Más me alegra saber que formo parte de una familia honrada que nunca ha tenido vinculación con la política y que a pesar de vivir permanentemente señalada siempre está a la altura y me permite presentarme entre los madrileños demostrando que mi vocación de servicio público es el motor de mi vida y que nunca aprovecharía esta responsabilidad para beneficiar a mi entorno", ha dicho a continuación.