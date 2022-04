Ayuso confía "plenamente" en Almeida, y vuelve a negar que ella haya usado "un euro" para favorecer a familiares

Asegura que "el pillaje puede estar en cualquier sitio" y algunos "intentaron lucrarse" cuando buscaban "desesperadamente" mascarillas

VITORIA, 8 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este viernes que confía "plenamente" en el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y en su equipo, y ha vuelto a negar que ella o su Gobierno hayan usado "un euro público" para favorecer a familiares. Además, ha apuntado que "el pillaje puede estar en cualquier sitio" y algunos "intentaron lucrarse" cuando buscaban "desesperadamente" mascarillas.

Ayuso ha realizado estas declaraciones tras visitar el Centro Memorial Víctimas del Terrorismo en Vitoria y después de haber participado, a primera hora, en un acto con empresarios para dar a conocer el modelo fiscal de la Comunidad madrileña.

Preguntada por si pone la 'mano en el fuego' por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por la investigación de la Fiscalía Anticorrupción investigaba de contratos públicos del Ayuntamiento para la compra de material sanitario y las comisiones millonarias de dos empresarios, Alberto Luceño y Luis Medina --contra los que se ha querellado el ministerio público--, aprovechando de su amistad con un primo del regidor madrileño, ha mostrado su confianza en él.

Isabel Díaz Ayuso ha destacado que, "en los momentos más difíciles de la pandemia, cuando faltaba material sanitario en España", el Gobierno de Pedro Sánchez "fue incapaz de traer mascarillas". "Teníamos a nuestros profesionales sanitarios y a los ciudadanos completamente desprovistos de ningún tipo de protección. Así que las distintas administraciones autonómicas y municipales hicimos todo lo que estaba en nuestra mano para conseguir en tiempo récord material que, además, no se fabricaba en España", ha precisado.

Por ello, ha explicado que se pusieron "a la carrera" para "buscar de manera desesperada, en especialmente en el mercado chino, que en ese momento tenía más material", mascarillas y otros elementos sanitarios.

"Yo no sé si entre miles de contratos ha habido personas que han intentado lucrarse, porque el pillaje puede estar en cualquier sitio. Lo importante es la responsabilidad de las administraciones y el trabajo de sus políticos. Yo confío plenamente en el alcalde, José Luis Martínez-Almeida y su equipo", ha aseverado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha apuntado que ellos no están "en las mesas de contratación" y ni siquiera se les pregunta en muchos de esos contratos, porque "están técnicos comprando el material"."Y también me parece un poco injusto mirar ahora con los ojos del presente una situación desesperada como la que teníamos en 2020, cuando no había material de ningún tipo y se hacía lo posible por salvar vidas", ha añadido.

También se ha referido a la declaración el pasado miércoles ante la Fiscalía Anticorrupción del consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, como testigo, en relación al contrato de emergencia para el suministro de material sanitario con el que se relaciona a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta regional.

Tras asegurar que no estuvo pendiente de su testificación, ha señalado que la conoce "ampliamente" porque han hablado de ello "a menudo". "Nosotros lo que tenemos que demostrar y explicar allá donde se nos pregunte es que, en ningún caso, nunca hemos utilizado ni un minuto ni un euro de dinero público para favorecer a familiares, mediando y siendo nosotros personas que utilizamos los recursos para favorecerles", ha remarcado.

Díaz Ayuso ha dicho que eso es "lo se está fiscalizando y demostrando". "En mi caso, yo tengo una familia que lleva 26 años dedicada a lo mismo, al mismo sector de productos sanitarios, y lo mismo que ha hecho la prensa con cuñas publicitarias o sanitarios o empresas farmacéuticas y profesionales de todos los ámbitos durante la pandemia, ha seguido con su trabajo", ha aclarado.

En todo caso, ha precisado que la respuesta es un "no rotundo" a que ella o alguien de su entorno "se haya movido para favorecer directamente a familiares".

En cuanto a la condena de la Audiencia Nacional al Partido Popular como partícipe a título lucrativo de las actividades corruptas desplegadas por la Gürtel en el municipio de Boadilla, ha señalado que desconoce exactamente "en qué ha consistido".

"Pero a mí todo lo que tiene que ver con la trama Gürtel me espanta y todo lo que se judicialice, me parece bien. Eso sí que se haga rápidamente porque hablamos de hechos que ya llevan más de una década", ha remarcado.

VALENCIA

Cuestionada por su opinión respecto a investigación judicial de las supuestas ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana a empresas vinculadas a Francis Puig, hermano del presidente, Ximo Puig, Ayuso se ha mostrado partidaria de "tratar todos los caos por igual".

"Yo, durante toda la pandemia he entendido que todas las administraciones, como la Comunidad de Madrid, han hecho las cosas conforme a derecho", ha defendido.

No obstante, ha añadido que, "visto que se le he puesto tanto foco" a su caso, "en el que no hay nada", "es interesante saber si se hace lo mismo con los demás". "Si vamos a fiscalizar en todas las administraciones, me parece correcto que se haga lo mismo con las demás, y no solo con la nuestra", ha apuntado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho, no obstante, que "aún así" considera que se hace "un flaco favor a la verdad". "La inmensa mayoría de los representantes políticos que hemos tenido que gestionar esta pandemia hemos estado muy solos y se nos olvidan los momentos tan difíciles que se vivieron en marzo, abril o mayo de 2022, cuando no había una solo mascarilla en España, y nuestros profesionales no podían trabajar correctamente y los ciudadanos no podían salir a la calle", ha precisado.