Ayuso contesta a Darias que los festejos taurinos en Las Ventas son seguros, con limitación de aforo y al aire libre

VILLAREJO DE SALVANÉS, 29 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido este jueves que los festejos taurinos que se empezarán a celebrar en Las Ventas son seguros, al contar con un aforo muy limitado y ser al aire libre.

Así ha contestado a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien aviso ayer públicamente a la Comunidad que hay que "ser cuidadosos" a la hora de celebrar eventos de gran afluencia como las corridas de toros o el campeonato de tenis Mutua Madrid Open dado su nivel epidemiológico.

En declaraciones a los medios en una visita a la almazara de la cooperativa de aceite de oliva Recespaña, en Villarejo de Salvanés, ha indicado que, a su parecer, la ministra lo que debería hacer es "ocuparse de la cepa india" sobre la que ella lleva días advirtiendo.

Para Ayuso, el Gobierno tiene que "olvidarse" de la campaña en Madrid, "porque no hay un día que algún ministro no haya a un municipio de la Comunidad a hacer campaña" o que no utilicen "las instituciones para arremeter" contra el trabajo que se realiza en la región.

La 'popular' ha incidido en que el Ministerio de Sanidad está "vacío" porque no tiene comité de expertos ni "rumbo" por lo que debería "escuchar a los expertos en Madrid que con seguridad, con precauciones y con inteligencia permiten, por ejemplo, que vuelva una tradicional corrida como es la Goyesca del 2 de mayo.

Así, ha incidido en que se agotaron las entradas para esta "en muy poco tiempo" porque llevan "mucho tiempo sin este tipo de festejos y es una tradición". Además, ha recalcado que tiene que haber un aforo muy limitado (del 40% y sin exceder las 6.000 localidades vendidas), que están controladas las entradas y es al aire libre. "No hay problema con ir a este festejo. Hay garantías", ha sentenciado.