Ayuso cree que la Comunidad y el resto de España serán ahora "más seguras" al exigirse PCR en origen

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El vídeo del día Detenidas 99 personas por realizar grafitis en RENFE y Metro de Barcelona.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que ahora la región y el resto de España "serán más seguras", tras anunciar el Gobierno que pedirá PCR en origen a pasajeros que procedan de países de riesgo.

"Un país que no cuida sus fronteras no se hace respetar. A nadie le gusta pisar un territorio que no da seguridad, y más en pandemia", ha escrito la dirigente regional en Twitter. La presidenta ha subrayado que llevaban "más de seis meses peleándolo". "Demasiado tiempo", ha remarcado.

Según ha informado el Ministerio de Sanidad este jueves, España exigirá a los viajeros internacionales procedentes de países de riesgo que tenga una prueba de PCR negativa en las 72 horas previas a la llegada a España para poder entrar en el país, y su acreditación podrá ser solicitada al pasajero en cualquier momento.