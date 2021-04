Ayuso cree que Iglesias "es el mal personificado en ese cuerpo" e insiste en que "nunca" hizo nada con residencias

"Se ha repartido con su pareja dos ministerios para intentar hacer simplemente politiqueo", ha lanzado

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido este jueves que el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, es "el mal personificado en ese cuerpo" e insiste en que "nunca" hizo nada con las residencias durante la pandemia.

En una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press, la dirigente madrileña ha criticado que Iglesias "nunca ha hecho nada como vicepresidente del Gobierno, no ha estado en las residencias, no ha estado al lado de las personas que sufren, él se ha repartido con su pareja dos ministerios para intentar hacer simplemente politiqueo pero para no gestionar absolutamente nada".

"Ya le digo yo que en esas noches cuando se moría la gente en Madrid no estaban ellos, estaban los bomberos de la Comunidad de Madrid, que son diez veces más que los de la UME; estaba la magnífica UME, que velaron a nuestros fallecidos allá donde no podíamos llegar los demás; estaba el personal sanitario de la Comunidad de Madrid; estaban todos los servicios de emergencias... Aquí todo el mundo arrimó el hombro salvo Pablo Iglesias y Pedro Sánchez", ha señalado, preguntada por la afirmación que Iglesias lanzó en el debate electoral de que fue él quien ordenó a la UME qué residencias desinfectar.

Ayuso ha recordado que el problemas de las residencias ha sido en todo el país, aunque solo en la Comunidad ha tenido que "aguantar una comisión de investigación mezquina para seguir retorciendo el dolor de las familias como decía el exdelegado del Gobierno (José Manuel Franco) que ahora le han dado una patada a los deportes".

"Solo nosotros hemos tenido que gestionar con nuestros recursos y muchísimo dolor. Tuve que poner en marcha el Palacio de Hielo, la pista de patinaje también de Majadahonda, porque en Madrid empezaba a fallecer la gente y nadie hacía nada. El aeropuerto descontrolado, el Gobierno mirando para otro lado, cero material y todo el día poniendo encima palos en las ruedas", ha subrayado.