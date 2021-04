Ayuso cree que Iglesias se ha comportado "como el misógino que lleva dentro"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se ha comportado "como el misógino que lleva dentro" durante el debate electoral, organizado por Telemadrid.

"Pablo Iglesias es una persona que hasta se atreve a decirte cuando puedes sonreír o no. Como yo no soy una mujer de su partido, soy una mujer libre, decido como me expreso. Él está acostumbrado como buen totalitario a ponerle los deberes a las mujeres", ha señalado, en declaraciones a los medios, a la salida de las instalaciones de Ciudad de la Imagen.

El vídeo del día Espinosa señala a los ‘menas’ y Calvo alude al “odio” de Vox

Respecto al resto de candidatos, Ayuso ha puesto el foco en que el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, "ya ha confesado que pactará con Pablo Iglesias, y sería su vicepresidente", así como que subirían impuestos. "Caretas fuera", ha espetado.