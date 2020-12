Ayuso cree que Illa estaba "de paso" en el Ministerio de Sanidad para "promocionarse" y tiene buena impresión de Darias

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha indicado este jueves que no le sorprende que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, acepte ser el candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat en las elecciones del 14 de febrero porque siempre ha pensado que "estaba de paso" para "promocionarse".

"No me sorprende porque siempre he tenido la teoría de que según ha ido cambiando su comportamiento era un ministro que estaba de paso en el Ministerio de Sanidad para promocionarse para su candidatura en Cataluña", ha lanzado Ayuso en declaraciones a los periodistas antes de acudir al Puesto de Mando de Metro de Madrid para agradecer su trabajo.

Ayuso ha indicado que por eso Illa tenía ese "poco entendimiento de todo" como ministro y "el poco interés y el ataque y el trato que dio a Madrid a partir de septiembre". "Es una persona bastante agradable y muy moderada pero a partir de septiembre dio un giro por completo y empezó a tratar a la Comunidad de manera distinta y no ayudar en absoluto", ha lamentado.

La presidenta autonómica pensó en ese momento que es porque estaba en campaña "y ahora le tiempo ha demostrado que, efectivamente, es así". En el caso de que se sitúe a la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, como nueva titular de Sanidad, Ayuso ha reconocido que tiene buena impresión de ella y que se alegra de que "cambien de ministro" porque esto "aún no ha terminado" y les hace falta "ayuda".