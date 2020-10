Ayuso cree que si interviniesen las capitales de Andalucía o Castilla y León los presidentes dirían lo mismo que ella

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que tiene claro que si a otros presidentes autonómicos les hubiera ocurrido lo mismo que ha sucedido en Madrid con el estado de alarma "dirían algo".

"Si de repente intervienen todas las capitales de provincia de Andalucía o todas las capitales de provincia de Castilla y León, como me han hecho a mí con la práctica mayoría de las ciudades de Madrid, dirían exactamente lo mismo", ha declarado en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press.

La dirigente madrileña ha defendido que ella está haciendo lo que es "correcto", aunque no es "el camino más fácil". Para ella, según ha trasladado, sería "más fácil sonreír" y apelar a la "falsa moderación".

Respecto a si se siente respaldada, Ayuso ha asegurado que no necesita "adhesiones inquebrantables" pero sí siente el respaldo de su partido, de su presidente, Pablo Casado, de la portavoz de Sanidad, Ana Pastor, de los portavoces en el Congreso, Cuca Gamarra, y del Senado, Javier Maroto, por la militancia, por los votantes y, sobre todo, lo que es "más importante" para ella, por los madrileños.

"Me demuestran muchísimos días que estas decisiones, por difíciles que sean, representan a mucha gente que no quiere que le cambien España por la puerta de atrás, que no quiere ver cómo pierden sus negocios sin que nadie levante la mano. Es a las personas a las que me debo", ha manifestado.