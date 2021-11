Ayuso cree que la armonización fiscal es "inconstitucional" y la "enésima bomba de humo para desviar la atención"

COLMENAR VIEJO, 12 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que la armonización fiscal es "inconstitucional" y la "enésima bomba de humo" del Gobierno para "desviar a atención".

Así lo ha manifestado durante su intervención en la entrega de premios de la Asociación de Empresarios, Comerciantes y Autónomos de Colmenar Viejo, donde ha calificado esta armonización de "nuevo atentado" contra los intereses de la Comunidad y contra los intereses de todos.

"Quiero ser clara. La falsa armonización no es otra cosa que subirle los impuestos a Madrid. Es la enésima bomba de humo para desviar la atención sobre el estado de la situación económica y social donde no paran de subir los precios, donde cada vez las clases medias y las más desfavorecidas están más ajustadas y donde las previsiones no parecen nada halagüeñas", ha declarado.

Para Ayuso, esta "falsa armonización es inconstitucional". Así, ha subrayado que "ninguna normativa estatal puede contravenir la ley orgánica de financiación" de las autonomías.

"Sánchez y también sus socios lo que quieren es alterar de forma unilateral el régimen de financiación de las regiones y eso es ilegal. Además, pretende restringir la corresponsabilidad que tenemos las comunidades en materia de financiación. Cualquier cambio en el modelo tienen que ser una decisión multilateral y en el marco de la financiación autonómica y no a un antojo", ha apuntado.

Ayuso también se ha mostrado sorprendida de que se pida "más independencia para algunas comunidades autónomos como País Vasco o Cataluña" y que se niegue la autonomía fiscal a la Comunidad "la que más aporta a la caja común".

En este sentido, ha indicado que duda mucho que se pueda encontrar "una mayoría reforzada" para ello ni en el Parlamento ni en ningún organismo multilateral, porque, a su parecer, ni los madrileños ni mucho menos el resto de los españoles quieren "pagar más impuestos".