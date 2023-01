Ayuso cree que Calviño habla desde "el sectarismo" y la "irresponsabilidad" sobre su incentivo fiscal a inversores

LAS ROZAS, 13 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de "gravísimas" las declaraciones de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, sobre el nuevo incentivo fiscal para inversores y ha sostenido que son fruto "del sectarismo, la irresponsabilidad y la falta de información que caracteriza" al Gobierno.

Calviño ha acusado a la dirigente madrileña de querer utilizar como "cortina de humo" este incentivo. "Creo que están tratando de buscar cualquier tipo de noticia que pueda hacernos hablar de otra cosa. Pero querer utilizar como cortina de humo que se va a bajar el impuesto sobre la renta a los millonarios latinoamericanos...", ha señalado la vicepresidenta primera en una entrevista en 'Las Mañanas de RNE', recogidas por Europa Press.

Ayuso ha contestado a estas palabras durante su intervención en las Jornadas Populares, que se celebran este viernes en Las Rozas, y ha hecho hincapié en que el nuevo incentivo fiscal "no es para beneficiar a los ricos latinoamericanos sino para beneficiar a los inversores del mundo entero".

"No sé si el Gobierno de Sánchez tiene algún problema con lo llamados latinoamericanos pero precisamente argentinos, colombianos, peruanos y no digamos venezolanos o cubanos huyen de sus políticas y viven aquí en Madrid en libertad", ha sostenido, al tiempo que ha incidido en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tuvo la oportunidad" de llamar a inversores latinoamericanos "ricos" este miércoles pero no lo hizo.

Por otra parte, ha censurado que el Ejecutivo central ataque "directamente a Madrid" y a "su financiación" asentándole "un duro golpe" a través "del impuesto de patrimonio". "Nosotros lo que estamos haciendo es atraer otra vez inversiones a pesar de los desmanes del Gobierno", ha defendido.

Para la presidenta regional, no se trata de "los ricos" sino que se trata de "todas las economías, también de la clase media", como los jóvenes que "se fueron de España huyendo de sus políticas" y que ahora quieren que acudan a vivir a la Comunidad de Madrid.

"Me gustaría que el presidente del Gobierno nos explicara cómo si le asestas golpes a la economía de Madrid, si descapitalizas la capital de España expulsando sus empresas y sus negocios, si toda la financiación que tendría que ir para la Comunidad de Madrid va para sus socios independentistas en Cataluña, cómo pretenden que nosotros recaudemos más", ha señalado a continuación.

Ayuso ha defendido que pusieron "en marcha estas deducciones el día de ayer" sorteando el "injusto impuesto de patrimonio totalitario", que van a recurrir al Tribunal Constitucional. "Por más que lo intenten, la economía de Madrid, a pesar de ustedes, seguirá creciendo y será el motor económico de España porque así lo han decidido libremente sus ciudadanos", ha concluido.