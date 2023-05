Ayuso cree que bajo el concepto de justicia social se permite "que los abusos del poder se justifiquen"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido este martes que bajo el concepto de justicia social se permite "que los abusos del poder se justifiquen" y ha criticado que la izquierda decida lo que es este concepto "para que unos vivan del trabajo de los demás".

En un mitin de precampaña en Valdemoro, Ayuso ha sostenido que "mucha justicia social no tiene el pequeño empresario y el autónomo que trabaja a destajo todos los días del año con unos costes insoportables" ni tampoco "cuando una administración cambia las normas a capricho o se inventa impuestos propios como Cataluña, que tiene 15 impuestos propios".

Además, ha trasladado que justicia social "no es dejar a los mayores fuera de la digitalización, que no llegan a entender la mitad de los trámites". "Eso no es justicia social, crear ciudadanos que se quedan fuera de esa transformación digital", ha lanzado.

Tampoco la dirigente madrileña considera justicia social que los ciudadanos cuando quieren ser atendidos en la Seguridad Social no puedan porque "está todo paralizado" como lo están también "todos los juzgados de España parados desde hace meses".

LA INJUSTICIA DE YOLANDA DÍAZ

"Yo creo que no hay mayor injusticia que lo que ha hecho Yolanda Díaz, que en el momento en el que más se le necesitaba tenía las oficinas de empleo cerradas con guardias de seguridad, impidiendo el acceso de los ciudadanos. Y, de hecho, la mayoría siguen o con cita previa o siguen cerradas", ha trasladado la presidenta madrileña.

Asimismo, ha sostenido que tampoco le parece justicia social que se regale "el aprobado a los alumnos, dejar que pasen con suspensos, decirles que todo es gratis y que ya serán felices". A su parecer, "si se regala la educación, si no se promueve el esfuerzo y se enseñan los valores del trabajo y de las cosas bien hechas a los jóvenes, los títulos no van a valer nada". Según ha expuesto, quienes se harán fuertes serán entonces "los que tengan más contactos o más dinero".

Ayuso ha criticado que se hable de justicia social pero se "ataque" a la Educación Especial o no se impulse una selectividad única en España, que hace que "muchos alumnos madrileños" no puedan ir a sus universidades porque se quedan "sin plazas".

INTERVENIR LA VIVIENDA Y LOS AHORROS

"No creo que sea justicia social intervenir la vivienda y los ahorros de todos los españoles con leyes y con impuestos confiscatorios que no promueven otra cosa que el desincentivo", ha declarado, al tiempo que ha cuestionado que sea justicia social que a los puestos de la Administración accedan no los que han sacado una oposición sino los que más "le convienen al Gobierno".

"¿Y dónde está la justicia social cuando se invierte la carga de prueba? Cuando hay tantos ciudadanos que tienen que solos defenderse en la justicia y defender su honorabilidad y su inocencia. Eso ocurre en la España de Sánchez", ha manifestado. Para la presidenta, "no hay justicia si no hay una verdadera justicia penal, mercantil, civil, una justicia de verdad".

"Justicia social es lo que nosotros hemos puesto en nuestro programa electoral para buscar el pleno empleo o, por ejemplo, para que los mayores sean atendidos como corresponde en las oficinas bancarias (...) Justicia social es la pluralidad y la calidad educativa, gobernar para todos los ciudadanos, tanto si te han votado como si no, porque al final se ha de gobernar para todo el mundo, bajo un criterio, pero para todos", ha defendido.

Asimismo, considera que sí es justicia social "buscar la igualdad de oportunidades y ante la ley, tener los mejores servicios públicos y nunca dejar atrás a quien más lo necesita".