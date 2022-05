Ayuso cree que el debate sobre bajas por la regla perjudica "a la prosperidad" y complica las cosas a empresas pequeñas

Cree que desde el Gobierno van "a acabar provocando que muchos empresarios no contraten mujeres"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido este miércoles que el debate sobre las bajas médicas por las reglas dolorosas perjudica "a la prosperidad" y complica las cosas a las empresas pequeñas.

En una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, ha criticado que "muchos hombres socialistas" la hayan tratado "con condescendencia" y poniéndole deberes estos días diciéndole como se tenía que sentir "como mujer".

"Hasta la fecha cuando ha habido mujeres que tenían graves dolores y trastornos añadidos se cogían las bajas y, bueno, creo que en esos casos está bien que haya, como hasta el momento, legislación y posibilidades para ellas", ha declarado.

Aún así, ha sostenido que "la inmensa mayoría de las mujeres" pasan malos días, malos ratos, pero son "mujeres" y se vienen "arriba". "Yo desde que soy adolescente me jure a mí misma que este caso nunca, nunca, me iba a frenar nada... ni para ir con mis amigos, ni para ir a la piscina, ni para ir a trabajar, ni para estudiar, ni para sacar adelante mis proyectos. Me prometí hacerlo así como la inmensísima mayoría de las mujeres", ha manifestado.

A su parecer, estos debates lo único que hacen una y otra vez es "perjudicar a la prosperidad, a la empresa, dificultar las cosas". Como ejemplo, ha sostenido que a la empresa familiar de dos o tres empleados "le complica mucho más esto". "Van a acabar provocando que muchos empresarios no contraten mujeres...", ha declarado, para a renglón seguido preguntarse qué va a pasar con las mujeres autónomas o con aquellas que no puedan dejar de trabajar.

Para la presidenta madrileña, este debate ha venido justo "para tapar, como hacen siempre desde el Gobierno, los temas" que se están viendo de "espionaje de móviles" o con "otros escándalos".

"Cuántas mujeres a lo largo de la historia, casos conocidos y casos anónimos, han dado grandes ejemplos y han tenido realmente problemas añadidos extraordinarios y no han dejado nunca de poner el pie en la calle para sacar adelante sus vidas y las de su entorno", ha zanjado.