Ayuso cree que PSOE usa el Congreso "de forma gravísima" y que se habría escuchado al diputado si hubiera sido del PSOE

SEGOVIA, 4 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado convencida de que la Mesa del Congreso y la presidenta, Meritxel Batet, habrían escuchado a un diputado que se ha equivocado en su voto si fuera del PSOE, al tiempo que considera que los socialistas están usando el Parlamento "de forma gravísima".

Así se ha pronunciado la presidenta de la Comunidad tras la polémica surgida en la votación de la reforma laboral por el error de un diputado del PP a la hora de emitir su voto telemático.

"Me gustaría saber si el diputado en lugar de ser del PP fuese de Bildu y si m¡la presidenta al menos le hubiera escuchado, como dice el reglamento", se ha preguntado Díaz Ayuso, quien ha criticado que la Mesa del Congreso no se molestase "ni un segundo" en escuchar al parlamentario del PP, "que tiene soberanía para representar a los españoles y que no fue escuchado".

Una actitud que ha calificado de "gravísima" quien ha recordado que el reglamento ampara a los diputados que cuestionan un voto telemático "para que puedan ser escuchados por la mesa".

Por ello, Isabel Díaz Ayuso considera que es "una forma gravísima de usar el Parlamento" aunque ha recordado que ya lo han hecho en otras ocasiones, para echar para atrás enmiendas de la oposición o cuando lo han tenido cerrado "más tiempo del permitido".

"La utilización que hace el PSOE del Parlamento es evidente, a mi me lo parece y también creo que si el diputato fuese de su propio partido estoy convencida, no se por qué, de que al menos había sido escuchado", ha manifestado la presidenta madrileña, quien cree que "no fue procedente" la manera de actuar este jueves en el Congreso.

Pero además, Ayuso considera que lo vivido en la Cámara Baja también es grave "porque la empresa española contempla de brazos cruzados como los políticos pastelean en el congreso como contentar al nacionalismo, al entorno de ETA, a ver si unos le cambien cromos a otro y, al final la empresa, que es la que levanta España, se queda de brazos cruzados a ver si los políticos decimos algo" ha denunciado Ayuso.

El trasfondo, según la presidenta de la Comunidad de Madrid, "es que los empresarios españoles saben, por fin, saben cuáles son las nuevas reglas de juego que la política les impone".