Ayuso cree que Tito Berni "ha destrozado" el final de legislatura a Lobato y este se muestra en contra de la corrupción

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Días Ayuso, ha indicado este jueves que el caso Mediador de presunta corrupción en que está involucrado el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes (alias Tito Berni) "ha destrozado el final de la Legislatura" al portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, quien se ha mostrado en contra de "todo tipo de corrupción" y de situaciones "indeseables", incluso si vienen de su partido.

Durante la Sesión de Control en el Pleno de este jueves, la presidenta le ha preguntado a Lobato si algún diputado por Madrid en el Congreso de los Diputados ha participado en las fiestas de Tito Berni, "aquel que criticó a la Comunidad por tener abierta en la pandemia la actividad comercial y que decía que había más contagios fuera de los hogares que dentro". "Lo debía decir por experiencia porque era el más beneficiado en sus relaciones sociales y, ya le digo, que seguro sin mascarilla", ha ironizado la dirigente autonómica.

Por ello, no entiende que digan estar "en contra de la sanidad privada o de la educación privada" cuando son "los que más la utilizan", al igual que tampoco entiende que digan que están en contra de la explotación sexual femenina. "No quiero pensar en los resultados; no nos lo diga. Tito Berni... Tito Berni", ha vuelto a ironizar.

Además, ha lamentado que el Gobierno de España no esté controlando a las "bandas juveniles violentas", que es su competencia, ni tampoco "las huelgas en juzgados" que provoca que en Madrid "las oficinas de la Seguridad Social estén colapsadas"; tampoco "ponen solución" a la pésima gestión de Cercanías.

Por su parte, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid se ha mostrado en contra de "todo tipo de corrupción" y situaciones "indeseables" que vengan incluso de su partido.

Tras esto, Lobato le ha pedido a la presidenta que se interese por "las cosas de la sanidad, la FP, el paro" en lugar de "entretenerse por el mundo con sus frases, eslóganes y la barbaridad del día". "Está con la codicia, con las becas para ricos, con regalar cheques fiscales a grandes patrimonios en vez de dar oportunidades a la inmensa mayoría o quiénes nos cuidan en los centros de salud. En eso es en lo que está usted", ha lamentado el portavoz socialista.