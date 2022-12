Ayuso cree que "a Vox no le beneficia" que las cosas vayan bien en la Comunidad de Madrid

"Les quiero recordar que yo no necesito los votos de Vox, que yo lo único que necesito es o abstenciones o que no voten en contra", señala la presidenta

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido este sábado que a veces tiene "la sensación de que si las cosas van bien" en la región "y transcurren con normalidad" eso parece que "a Vox no le beneficia".

En declaraciones a los medios, tras participar en la X Asamblea Nacional de Los Pueblos Más Bonitos de España, en Chinchón, la dirigente madrileña ha indicado que no han hablado con este partido desde que ayer votaron en contra del dictamen de Presupuestos.

"Ayer volvieron a traer, en un momento que no se puede por muchos motivos que hemos expuesto, dos leyes, cuando el mismo día anterior el mismo Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea delante de los periodistas había dado vacaciones a sus diputados. Luego, si saben que no va a haber debate todo lo de ayer no sé a qué vino", ha declarado.

Y es que desde Vox plantearon ayer al PP, delante de los medios, la posibilidad de alcanzar un acuerdo político que incluyese algunas de sus enmiendas que no se podían incorporar de manera formal a las cuentas por haber sido presentadas fuera de tiempo. Entre lo que podía contener la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, deslizó la posibilidad de que se derogase la Ley Trans autonómica.

"Creo que estamos en un momento muy difícil para España. Desde luego yo no voy a estar en enfrentamientos de este tipo. Es insensato. Creo que no benefician a nadie pero también les quiero recordar que yo no necesito los votos de Vox, que yo lo único que necesito es o abstenciones o que no voten en contra de las cosas para no perjudicar un incremento presupuestario que teníamos de mil millones para Sanidad", ha apuntado a continuación la presidenta.

Ayuso ha querido trasladar a los madrileños que, aunque se está en una "situación complicada", pueden "estar tranquilos" porque en la Comunidad hay "unos servicios públicos robustos" y al frente del Gobierno de la Comunidad tiene a consejeros que tienen "larga experiencia".

"Vamos a tener que trabajar mucho en un momento, además, que lamento porque la situación económica en España no es fácil", ha señalado, al tiempo que ha indicado que seguirán "trabajando como siempre", porque desde el comienzo de la legislatura anterior han estado "solos" como gobierno.