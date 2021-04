Ayuso cree que sería "sospechoso" que el Gobierno no cerrase perimetralmente Madrid el puente de las elecciones

Ve "interés electoral" en que los ciudadanos estén lo más lejos posible de la región en ese día tan señalado

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, cree que sería "sospechoso" que por primera vez en siete meses el Gobierno central no les obligase a cerrar perimetralmente Madrid el puente de mayo, que coincide con las elecciones del 4 de mayo.

"Estoy esperando que La Moncloa otra vez nos obligue a cerrar Madrid porque sería sospechoso que no lo hiciera", ha declarado. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, desde la Real Casa de Correos, la dirigente madrileña ha sostenido que cree que hay un "interés electoral" en que los ciudadanos se vayan de la Comunidad".

"Es la primera vez que veo tanto interés para que los ciudadanos se vayan de la Comunidad de Madrid. Es la primera vez que veo tantísimo interés por darles libertad para hacer algo en toda esta pandemia", ha apuntado a continuación.

Preguntada por si se plantea hacer este día no laborable, Ayuso ha recordado que este lunes (de Pascua) fue "día no lectivo pero sí laborable y no paso nada". En este sentido, ha hecho hincapié en que el 4 de mayo la gente irá a trabajar pero tendrá una horas para desplazarse para ir a votar y los apoderados tendrán horas libres al día siguiente.

"La vida sigue con total normalidad y no encuentro ningún motivo hacer festivo este día cuando en otras muchísimas administraciones, y en otros países, los días laborales también son días electorales. Yo lo que veo es un interés electoral para intentar que los ciudadanos estén fuera de los colegios electorales, lo más lejos de la Comunidad, en ese día tan señalado", ha concluido.