Ayuso critica la falta de información sobre la llegada de migrantes a las CCAA: "No se les puede tratar como fardos"

Cree que será "otra negligencia de Marlaska con la inmigración"

VALDEMORO, 23 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este lunes la falta de información del Gobierno central sobre la "más que posible" llega de inmigrantes a la Península procedentes de las Islas Canarias.

"Para variar no hemos sido informados absolutamente de nada, por lo menos hasta ahora, nadie del Gobierno se ha puesto en contacto con nosotros hasta la fecha", ha señalado, preguntada por los periodistas tras la inauguración de la nueva sede judicial de Valdemoro.

Ayuso ha defendido que a los migrantes "no se les puede tratar como fardos que se envían y se van dejando por la Península". "El Gobierno no se hace cargo de nada, no nos dice a las comunidades autónomas cuántas personas son o cómo les vamos a atender", ha afeado a continuación.

Además, ha puesto el foco en que es importante saber "qué va a hacer el Gobierno para defender las fronteras, qué está haciendo para frenar estas oleadas de personas que están en esta situación irregular", lo que "supone un problema para ellas mismas y para todos los demás".

En este punto, ha augurado que la gestión de esto será "otra negligencia" del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, "con la inmigración", aunque a renglón seguido ha indicado que espera equivocarse.