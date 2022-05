Ayuso critica al Gobierno "totalitario" e "infatiloide": "Somos la alternativa al socialismo y no vamos a mimetizarnos"

"El PP ha de dejar su sello, el de sus convicciones e ideas en la construcción y la defensa de la realidad", sostiene

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado al Gobierno central, a quien ha calificado de "totalitario" e "infantiloide" y ha subrayado que su partido es "la alternativa al socialismo" y no van a mimetizarse "con él".

"El centro derecha no puede huir de los problemas por mucho trabajo que den. Debemos defender un modo de vida, el que ha traído las mayores cuotas de prosperidad, entendimiento y libertad a lo largo de la historia. Todos los españoles lo hayan votado o no están comprobando en primera persona que ni el socialismo, ni muchos menos el 'sanchismo' funciona", ha remarcado en su discurso en la última jornada del 17º Congreso Extraordinario del partido en la región.

Ayuso ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "dirige el Gobierno más autoritario y menos leal a los españoles". "Somos una Nación sin la que Occidente no se entendería. Cuba es una dictadura. Los servicios públicos se pagan con los impuestos que genera el empleo. Los impuestos altos son confiscatorios y desincentivan", ha lanzado Ayuso al inicio.

También ha reivindicado que "Madrid es la región capital de España y representa a la España con ganas" así como que "Madrid es todo", donde se emplea, se trabaja, se esfuerza y "pretenden dejarla de lado, controlarla, descapitalizarla, sin entenderla, ni respetarla".

"EL PEOR GOBIERNO EN EL PEOR MOMENTO"

"Están fabricando un nuevo mundo retorcido para tapar el mundo verdadero. Hoy nos encontramos en el peor momento con el peor Gobierno que hemos tenido en democracia, el Gobierno que no sabe gestionar, que no tiene claro qué es España ni le interesa. Lo que sí sabe es que la palabra España no le provoca ningún entusiasmo", ha declarado.

Para la líder del PP madrileño, el Gobierno "que según se va haciendo más pequeño ante los españoles y ante el mundo, más se embrutece", que "erosiona cualquier institución que le recuerda los límites que marca el Estado de Derecho" y que "está colonizando" las instituciones a través de personas "con peor preparación, sin ser funcionarios titulados o tener mérito alguno y en casi todos los casos con una alta carga ideológica y sectarismo". A su parecer, el Ejecutivo actúa bajo un único principio: "o conmigo o contra mí".

En este punto, ha indicado que no sabe en qué momento de la Historia "una parte de la izquierda decidió que quería volver a un país dividido, a revivir las dos Españas y a acabar con la convivencia, que reabriría las heridas que sanó la modélica Transición Española" ni tampoco sabe en qué momento "empezaron a odiar ser españoles". "Lo que sabemos es que han profesionalizado su afán por debilitar a España", ha espetado.

Ayuso ha manifestado que no es casualidad que esté pasando todo a la vez: "ataque constante a la capital de España y a la Corona, quizás porque representna lo mismo la unidad y la igualdad ante compatriotas; ataque a todo aquello que da sentido como Nación; contra el derecho de las nuevas generaciones a disfrutar su pasaporte español y a saber qué ha sido su Nación a lo largo de los siglos".

También ha hecho hincapié en que "hoy haya tantos españoles que no pueden optar a la función pública en Navarra sin saber euskera, o que el mejor médico en Baleares tampoco pueda hacerlo por negarse a opositar si no es español o que los catalanes vean negado su derecho constitucional a estudiar en el idioma que comparten 600.000 millones de almas por todo el mundo y que son atropellados por una administración autonómica que se ha inventado una nación".

"El nacionalismo es propio de las no naciones y se ha convertido en una fábrica de expulsar a jóvenes y empresas y esto a Madrid le importa", ha remarcado.

La dirigente madrileña considera que "el sanchismo busca problemas donde no los hay para fabricar una realidad paralela y lo peor aún es los políticos que piensan que lo que pasa no va con ellos, que huyen de los problemas por su afán por la seguridad y la tranquilidad".

Asimismo, ha hecho hincapié en que "a un gobierno totalitario, incapaz, se unen aquellos que quieren aniquilar pueblos como ocurre con Ucrania y el comunismo que está provocando éxodos masivos, también Venezuela y acaba con la vida y las aspiraciones de quien se enfrenta a él".

"Los amigos del terrorismo, de las narcodictaduras, de las dictaduras populistas están hoy en el Gobierno central. Por la regla de tres que pretenden quitar de las matemáticas con perspectiva de género; de 22 ministerios incapaces el 30%, los de Podemos, son la vergüenza de Europa y lo visibiliza una señora que nos da lecciones de feminismo mientras su mayor éxito político es ser la pareja de", ha lanzado.

Para la presidenta, "no hay propuesta simplona e irresponsable de la izquierda que no afecte directamente a la prosperidad y a la libertad, su forma de ver la vida propia de malcriadas que aspiran a llegar solas y borrachas desprovistas de responsabilidades ni siquiera ante sus peores decisiones" abochorna "a la inmensa mayoría de las mujeres" que trabajan todos los días por sacar adelante el país.

"Y como a perro flaco todo son pulgas, para colmo a España le está parasitando la misma agenda ideológica que a todo Occidente, despojandola de todo aquello que le hizo ser universal y le dio tanto prosperidad, desarrollo y paz. Hablar de la vida y de la libertad hoy parece que no es progresista", ha declarado.

"EN MADRID NO LO ACEPTAMOS"

Ayuso cree que el Gobierno "infantiloide" llena "la cabeza a personas bien intencionadas" mientras que los que no piensan de la misma manera no pueden dar en ocasiones una charla en libertad en la universidad, pedir amparo a instituciones independientes o tener a mano un micrófono donde ser escuchado. "Esto en Madrid no lo aceptamos", ha lanzado.

Así, ha citado "control de los medios, escuchas a móviles, desprecio al Parlamento, señalamiento a jueces" y ha manifestado que "parece de película, 'La vida de los otros', pero no". "Qué no lograría España si todo ese tiempo y esfuerzo lo dedicara el Gobierno a hacer el bien", ha espetado.

Por ello, ha reivindicado que en el PP de Madrid aspiran con su proyecto a "reconciliar, a ser la casa común del centro derecha y a unir de izquierda a derecha a los ciudadanos claman por su prosperidad". La presidenta madrileña ha defendido que están obligados a defender "principios e ideas" a enfrentarse "al populismo, al comunismo, a las tiranías, a corregir a los señores la izquierda" que imponen cómo hay que sentirse y sobre todo a las mujeres darles lecciones de política.

"No me resigno. Igual de mal está el que busca problemas porque es un insensato o un resentido como el que huye de los mismos por cobardía o porque es un vago. El centro derecha no puede dejar que la izquierda colonice problemas y pervierta hasta las palabras y pasar después a arreglar después la economía mientras se asientan las transformaciones ideológicas de la izquierda. El PP ha de dejar su sello, el de sus convicciones e ideas en la construcción y la defensa de la realidad", ha trasladado la dirigente, quien ha defendido que no quiere personas sino ideas y actitudes "perversas".

Así, ha recalcado que "el socialismo no funciona, por bien intencionados que sean los motivos por los que muchos confían en él". "Lo diré en los próximos meses en San Sebastián de los Reyes, en Fuenlabrada, en Leganés, en Getafe, en Alcorcón, en Alcobendas o en Alcalá de Henares. No funciona", ha subrayado, para a renglón seguido declarar que el socialismo "subvenciona la pobreza" y "no acaba con ella".