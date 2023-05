Ayuso critica a las "minorías rabiosas" que "acosan", instalan "pancartas" y van a las casas "a señalar"

LEGANÉS, 21 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este domingo a las "minorías rabiosas" que "acosan", instalan "pancartas" y mandan "a la gente a las casas de los demás a señalar".

"La izquierda se hunde, no solo por ser autoritaria y no solo por empobrecer, sino también porque ponen al frente de España a las minorías, minorías rabiosas que de otra manera no llegarían a nada", ha sostenido durante un mitin de campaña electoral, en la Plaza de España en Leganés.

Esta misma semana dirigentes de Podemos han salido ataviadas con camisetas con la cara de su hermano y la frase del expresidente del PP Pablo Casado en la que le afeó contrataciones durante la pandemia. También han instalado una gran lona en el barrio Salamanca con lo mismo.

"Yo quiero plazas en Madrid como esta, donde partidos políticos de distinto signo quedamos, debatimos, tenemos nuestros encuentros y luego cada uno se va y decide lo que quiere votar y lo que quiere hacer. Ellos no hacen eso. Ellos acosan y mandan pancartas y mandan a la gente a las casas de los demás a señalar", ha señalado la dirigente madrileña.

Según Ayuso, esto lo hacen con todos, con empresarios, periodistas, jueces, presentadores y cantantes. También ha censurado que desde la izquierda se refuerce "el nacionalismo" cuando "los nacionalismos son el cáncer del siglo XX y lo están trasladando por toda España". "Es un negocio corrupto para tener a los ciudadanos empobrecidos y dirigidos, para expulsar a aquellos que son incómodos, para tener los censos electorales controlados", ha lanzado.

En este punto, ha subrayado que el nacionalismo "no sería nada sino fuera porque el PSOE les abre la puerta". "Es el PSOE el que históricamente abre la puerta a toda esta gente que acaba con España desde las propias instituciones. Por eso en Madrid se hunden, porque Madrid es la casa de todos los españoles", ha subrayado.