Ayuso critica que a Feijóo se le cuestione por cada decisión mientras Sánchez no sale a la calle ni da explicaciones

VALLADOLID, 19 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que al nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se le cuestione y pregunte por cada una de sus decisiones mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni siquiera sale a la calle para dar una entrevista ni da explicaciones "por nada".

Así lo ha aseverado Díaz Ayuso en su comparecencia ante los medios de comunicación en su llegada a la sede de las Cortes de Castilla y León, donde ha acompañado a Alfonso Fernández Mañueco en su toma de posesión como presidente de la Junta.

"Me parece increíble que tengamos un presidente del Gobierno que no sale a la calle ni siquiera dar una sola entrevista, que no da explicaciones por nada y que tienen las instituciones siempre a su cargo y que demuestra muy poca categoría después de la situación que tenemos, y que tenga que ser el líder de la oposición el que tiene que dar explicaciones constantemente", ha aseverado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Sobre la ausencia del presidente nacional del PP en la toma de posesión de Fernández Mañueco, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha explicado que está centrado en su agenda económica porque el país vive "momentos muy difíciles" por lo que Feijóo ha priorizado "esa agenda que tiene que ver con buscar soluciones para el empleo y para la economía de todos los españoles".

Por ello, Isabel Díaz Ayuso considera "correcta" la decisión que ha tomado el presidente nacional del PP, quien no ha podido asistir a la toma de posesión de Fernández Mañueco al mantener una reunión con los sindicatos y con la patronal.