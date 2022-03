Ayuso critica que el Gobierno de Sánchez quiera "feminizar la pobreza" y no "acabar con ella"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este martes que el Gobierno central, liderado por el presidente Pedro Sánchez, quiera "feminizar la pobreza" y no "acabar con ella".

Así lo ha trasladado desde el Novotel Madrid Center en un acto de presentación del candidato único a la presidencia del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, después de que el pasado domingo la dirigente autonómica pidiera destinar los 20.000 millones del presupuesto del Ministerio de Igualdad a ayudar a las familias frente a la subida de precios.

"Oye, no había visto al Ministerio de Igualdad trabajar tanto en dos días para justificar su existencia", ha asegurado. "No hay política exterior, no hay política de defensa", ha continuado.

En esta línea, Ayuso ha reprochado que haya miembros del Gobierno que dudan de que España tenga que ser socio activo de la Unión Europea y la OTAN para poner freno a la catástrofe humana en Ucrania, cuando se ha visto como Rusia ha bombardeado un hospital con niños y madres.

"Lo que tenemos que ser es muy claros. Aquí en Madrid una mujer que se levanta a las 5 de la mañana en Fuenlabrada no está para recibir lecciones de Irene Montero acerca de cómo ser mujer", ha lanzado la presidenta.

Así, Ayuso ha resaltado que en la Comunidad de Madrid los ciudadanos no tienen "paciencia para soportar según qué cosas". "Hemos pasado la primera ola dramática (de la pandemia) en esta Comunidad de Madrid sin la ayuda del Gobierno", ha criticado, a lo que ha añadido que el Ejecutivo nacional siempre puso "la lupa" encima de la región.

Considera también que se está ante el Gobierno "más autoritario desde la dictadura" y ante el "menos transparente". "Todo le viene grande, todo le desborda y todo es propaganda", ha afeado Ayuso, quien ha asegurado que la "izquierda caviar" está "más preocupada del postureo y de los gestos" que de estar con los ciudadanos.

"Somos un equipo de soldados que te vamos a acompañar en este momento crítico. Un equipo que tiene poca paciencia para tonterías y poco aguante para imposiciones", ha trasladado la presidenta a Feijóo, a quien ha enviado todo su apoyo para esta nueva etapa al frente del PP.