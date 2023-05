Ayuso critica que Sánchez busque promover discrepancias en el PP con Bildu para quitarse de encima "el bochorno"

Cree que la Unión Europea "debe saber" que en España se está "poniendo a personas" en listas electorales que están "vulnerando la Ley de Partidos"

PARLA, 19 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, promueva "una discrepancia" en el PP con Bildu para "quitarse de encima la tensión y el bochorno que supone estar pactando" con esta formación "desde hace años".

Así se lo ha dejado claro al Gobierno, "que son tan pillos" y que promueven "una forma de pensar, intentando transformar la opinión pública cada día con ese rodillo constante que tienen desde Moncloa". "Muchas veces en la vida, lo correcto no siempre es lo conveniente y no estamos aquí precisamente para hacer lo que nos conviene, sino para hacer las cosas conforme a derecho", ha señalado. .

En un mitin de campaña en Parla, ha criticado que estén "utilizando una polémica que ellos mismos alimentan" cuando, a su parecer, lo que está haciendo el PP es "intentar afrontar una situación como la de Bildu".

"Que nos expliquen cómo puede ser que los mensajes del Gobierno y los mensajes de Bildu siempre van en la misma dirección y se ayudan unos a los otros. Que nos expliquen esa connivencia y no nuestro partido como está intentando dar soluciones para evitar que el desastre de Bildu vaya a mayores", ha subrayado. En este punto, ha hecho un llamamiento para que se vaya a la página web de Bildu y se vea que recogen que van a "buscar la independencia del País Vasco" y "anexionarse otros siete, como llaman ellos, territorios".

DAR LA BATALLA "DESDE LA CAPITAL"

"No pararán hasta después de hacer lo mismo en Navarra, en La Rioja, en Cantabria y en Francia. Mientras, en paralelo, hacen lo mismo los nacionalistas con Cataluña, con la Comunidad Valenciana o con Baleares", ha declarado. Ante esto, Ayuso ha defendido que no se pueden extrañar de que algunos den "una batalla desde la capital" ante este "atropello".

La candidata del PP ha hecho hincapié en que no imagina que en otro país se vea "con buenos ojos" que 44 condenados "estén representando" a todos, incluso "a víctimas que han acabado con ellas". Al menos quiere que se estudie y ha reiterado que no se trata de echar "un pulso contra nadie" solo "contra Bildu", que es quien ha cambiado "el rumbo de la campaña" al incorporar a estas personas. "No es venganza, es justicia", ha repetido.

Para Ayuso, se trata de una cuestión que "va de todos" y también de la Unión Europea "que debe saber que en España" se está "poniendo a personas que están vulnerando la Ley de Partidos y que, por tanto, atentan contra los derechos fundamentales de Occidente y de Europa que son la libertad y la vida".

"No hay libertad en el País Vasco, porque la ley del silencio de ETA ha ganado. Ahora ya no se puede hablar de esto, ni siquiera se puede debatir", ha declarado a continuación, para a renglón seguido recordar que el PP ha llevado candidatos allí porque faltan personas que "libremente" puedan dar un paso "en sus respectivos pueblos". En este punto, se ha preguntado cómo van a mirar para otro lado ante esto y ha defendido que "muchas veces en la vida no se hace lo conveniente, sino lo correcto".