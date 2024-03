Ayuso critica la "revolución feminista" que "sustituyó" al feminismo y "orquestó un ataque al hombre y la familia"

Destaca problemáticas donde el varón es el más afectado y pregunta "cuándo es el Día del Hombre para hablar de todo esto"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este viernes en el acto institucional del Ejecutivo autonómico por el Día de la Mujer la "revolución feminista", que a sus ojos "sustituyó" al feminismo originario y "orquestó el ataque al hombre, a la familia, a la madre y a la maternidad".

Lo ha señalado en la intervención con la que ha clausurado este acto que ha tenido lugar en la Real Casa de Correos y en el que se ha premiado, entre otros, a juezas y fiscales afganas, a la opositora venezolana María Corina Machado y a dos hombres --un Guardia Civil y un hijo de una víctima de violencia machista--.

"Con el movimiento feminista que quería la igualdad ante la ley y las oportunidades de la mujer, ganamos todos. Pero la revolución feminista la sustituyó y se orquestó el ataque al hombre, a la familia, a la madre y la maternidad, entre otras cuestiones", ha lanzado la presidenta autonómica, quien ha asegurado, además, que está "organizado por personas que no pasaron por las mismas dificultades" ni "ni conocían la realidad sobre la que se asentaba el movimiento original".

Considera que a raíz del mismo se "fabrican problemas paralelos, agravios, ideología y todo degenera" con campañas "cuestionando a las mujeres" o "complicándoles su participación en el deporte o el acceso a pruebas selectivas por culpa de leyes ideológicas".

La presidenta ha defendido, además, que provoca también que "duden si ser madres" describiendo la maternidad como "la pérdida de la libertad, como una carga o un estereotipo". Ha remarcado que en estas se están perfilando "agendas políticas y mediáticas que olvidan al 50% de la población".

"Y todas somos o madres, o primas, o hermanas, o amigas. Por eso, nos concierna a nosotras también algunas cifras", ha expuesto para citar, entre otros, que el abandono escolar es mayor en ellos que en ellas, que el 79% de las víctimas de accidentes de tráfico fueron varones en 2023 o que el 97% de los soldados víctimas de las guerras son hombres.

"No sé cuándo es el Día del Hombre para hablar de todo esto, yo creo que no hace falta y que lo valioso es trabajar todos los días, no para compensar las estadísticas e igualarnos a todos ahí, sino para que haya menos hombres y menos mujeres que sean víctimas", ha añadido a continuación.