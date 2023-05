Ayuso defiende trasladar a Euskadi su modelo "de éxito" sin fiscalidad confiscatoria ni atentar contra incentivos

BILBAO, 20 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este sabado que se traslade a Euskadi su modelo "de éxito", sin fiscalidad confiscatoria ni "atentar" contra los incentivos a los emprendedores.

Ayuso, que ha participado este sábado por la tarde en un acto de campaña en Bilbao, donde cierra las listas del PP para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo, ha asegurado que "es evidente que la calidad de vida en el País Vasco es excelente", pero ha puntualizado que no es "ni la cuarta parte de lo que podría llegar a ser". "No es nada para el potencial que hay en esta tierra", ha destacado.

Durante su intervención en el Palacio Euskalduna de la capital vizcaína, ha querido trasladar a Euskadi "un proyecto tan apasionante como es el del PP en la Comunidad de Madrid y ponerlo al servicio" de Euskadi.

En este sentido, ha subrayado que la política no es "solamente recaudar", va más allá de "gestionar bien", y supone "defender un modo de vida" y unos valores. "Es el modelo de éxito de la región de Madrid, la casa de todos, donde cada vez más estudiantes, empresarios, artistas y turistas vienen a vivir entre nosotros, y ser un madrileño más desde el primer día", ha señalado.

Isabel Díaz Ayuso ha aseverado que "en Madrid no hay maquetos, no hay forasteros, no hay charnegos". "Hay solo madrileños de Andalucía, madrileños de Bilbao o de México, como todos los demás. Es un modelo que, frente al particularismo excluyente, propone la liberalidad valiente y generosa; y que, en vez del victimismo infinito y lo identitario, tan fácil de construir, propone el amor propio, que nos lleva al respeto, al mestizaje, a la concordia y a la sana competencia", ha remarcado.

ALIANZAS Y NO "MICROCONOMÍAS"

La máxima representante de la comunidad madrileña cree que este proyecto del Partido Popular "es el que muchos de bien echan de menos"."Puede ser el principio de la plena libertad en el País Vasco, el germen de una nueva prosperidad y de la convivencia sin peros y sin miedo. En Madrid no dejamos trabajar en esta dirección, buscando alianzas frentea la fragmentación de España en microeconomías", ha mantenido.

Por eso, ha recordado que han aprobado "la Ley de mercado abierto, para que cualquier autónomo o empresario pueda, desde cualquier rincón del país, operar en Madrid sin necesidad de desplazamientos ni licencias y trabas añadidas, funcionando como un mismo mercado".

Ayuso ha manifestado que es la región "Donde menos impuestos se paga, donde menos pagan los que menos tienen y donde no se hace ingeniería social a través de los impuestos para gestionar ni condicionar la vida de nadie". "Nuestra fiscalidad no es confiscatoria, ni atenta contra el incentivo ni las ganas de quien quiere emprender", ha añadido.

En este sentido, ha dicho que, cuando "todo se iguala a la baja, es verdad que crece el socialismo, esa falsa igualdad a la baja, pero muere todo lo demás", entre otras cosas "la prosperidad".

"Ofrecemos seguridad jurídica, respeto por la empresa y defendemos lacolaboración público- privada, pero no nos metemos en los consejos de administración de las compañías ni les decimos cómo tienen que operar a nuestro gusto. Apoyamos a las personas que ponen su patrimonio en riesgo para crear puestos de trabajo", ha enfatizado.

También ha afirmado que su Gobierno basa su modelo educativo "en la calidad y la libertad de las familias para elegir el modelo que más se acerca a sus preferencias, entre educación pública, privada, concertada o especial". "Estamos completamente en contra de que la educación sea una forma más de ideologizar y politizar a las nuevas generaciones", ha explicado, para precisar que no quiere "a políticos en las aulas".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido que su sanidad es "una de las mejores del mundo", así como el resto de servicios públicos. Según ha manifestado, el Ejecutivo de Madrid "no decide cómo han de pensar ni vivir los madrileños ni tampoco les reescribe la historia".

"ATACADO" POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA

Asimismo, ha explicado que tiene "conciencia plena de que un presidente autonómico no es ni más ni menos que el representante ordinario del Estado en esa Comunidad Autónoma". "Por eso, nada de lo que suceda en España nos sea ajeno, todo es de todos. De ahí que ejerzamos la lealtad institucional con todos nuestros municipios, sean del signo político que sea. Esto lo dice un presidente autonómico que tiene a un gobierno de la nación haciéndonos la vida imposible y que es atacado desde un parlamento y desde cualquier institución", ha indicado.

Además, ha asegurado que el ayuntamiento donde más invierte es del PSOE, en referencia a Alcalá de Henares. "A pesar de las discrepancias, no se nos ocurre ni acosar ni atacar a ningún alcalde", ha puntualizado.

También ha resaltado el "respeto al Estado de Derecho" del Ejecutivo madrileño, y por ello gobierna "con transparencia, rendición de cuentas, control jurisdiccional"". "Funcionamos bajo los principios liberales: intentar entenderse con el que piensa diferente y saber que el fin nunca justifica los medios. El darlo todo por un fin político, sin medida, hace que las personas entreguen su destino y las riendas de su vida a un proyecto político, aunque este les despoje de sus propios derechos y dignidad", ha manifestado.