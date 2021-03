Ayuso dice que las infantas "no le han quitado la vacuna a ningún español" y que "cada país tiene unas normas"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado este miércoles que las infantas Elena y Cristina, al haberse vacunado contra el Covid-19 en Emiratos Árabes, "no le han quitado la vacuna a ningún español".

En declaraciones a los medios, tras la información publicada por 'El Confidencial', la dirigente madrileña ha recalcado que las infantas "no le han quitado las vacunas a nadie". "Cada país tiene unas normas distintas y ellas se han vacunado fuera. No tengo nada que decir al respecto. No creo que le hayan quitado la vacuna a ningún español", ha trasladado.

Lo que sí ha condenado es que el programa 'La Hora de TVE' ilustrase una información sobre la vacunación de las infantas con una imagen de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.

Ayuso ha censurado que se hayan vuelto a equivocar "con los mismos siempre, con la Corona". Para la presidenta, les han puesto "en la diana" y han "difundido un bulo" insinuando que las hijas de los Reyes se han vacunado. "Que se equivoque constantemente un medio de comunicación, preocupa", ha dicho.