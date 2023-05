Ayuso dice que el "invento de la izquierda" de la justicia social promueve cultura de la envidia y normaliza el delito

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La candidata del PP a la reelección a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido contra el "invento de la izquierda" que es la justicia social, que sólo promueve "la cultura de la envidia" y que "normaliza el delito" castigando "a la gente de bien", como ocurre con la okupación.

Desde Collado Villalba, donde ha participado en un acto político junto con la candidata a la Alcaldía local, Mariola Vargas, Ayuso ha escuchado la demanda que ha hecho una vecina del municipio, víctima de la okupación. "La justicia social es un invento de la izquierda para promover el rencor", ha contestado la 'popular', y que esconde el impulso a "la cultura de la envidia, del rencor y de buscar falsos culpables".

"¿Tiene culpa un señor, que paga sus impuestos, si tiene una casa, dos o tres porque se lo ha ganado? ¿Tiene culpa de que otras personas no tengan una vivienda? ¿O la tienen las políticas intervencionistas liberticidas, aquellas que fomentan la pobreza masiva en todos los lugares del mundo donde se aplican, como las que pone el proyecto de Pedro Sánchez en España?", se ha preguntado.

Ayuso ve en la izquierda "una clara intencionalidad de dividir a los ciudadanos y de que haya esa pretendida justicia para que la gente se la tome por su mano, cuando aquí la Justicia, aunque el presidente no lo crea, no es él sino los jueces".

"Normalizan el delito y así se castiga a la gente de bien. ¿Es normal que cada vez los delincuentes se hagan más con lo que ellos pretenden? No digamos con el entorno de ETA, no digamos cuando se modifica el Código Penal a la carta de los amigos que son delincuentes, cuando se reduce las penas por malversación", ha lanzado.

La justicia social a la que apela la izquierda, busca promover "una pretendida lucha de clases" con la que se trata de castigar a quien le va bien. "Ellos promueven la cultura de la envidia, del rencor y de buscar falsos culpables", ha insistido.

Díaz Ayuso ha sumado que la izquierda "no sabe gestionar porque son profundamente sectarios, son ideología pura", y ha puesto de ejemplo la Ley del 'Sólo sí es sí' o la de Vivienda. "Y esto sucede también porque no quieren acabar con la okupación ni tampoco ayudar a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para llevarnos a esos relatos maniqueos como que un policía tiene que sacar de una casa a un pobre hombre. No, un policía está ayudando a un juez a que se cumpla la ley y, por tanto una persona que está violentando la propiedad de otra", ha replicado.