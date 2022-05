Ayuso dice que no tendrá en cuenta la lealtad con Casado para su equipo: "¡Casadistas hemos sido todos!"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este miércoles que no tendrá en cuenta la lealtad que dirigentes del PP madrileño tuvieron con el anterior presidente del PP, Pablo Casado, a la hora de conformar su equipo. Eso sí, ha admitido que "cosa distinta es quien haya puesto en tela de juicio la honorabilidad de su Gobierno o la gestión de la Comunidad de Madrid".

"¡Casadistas hemos sido todos. Solo faltaba! A mí que me digan, yo estuve o no estuve con Casado no me interesa saberlo", ha proclamado Ayuso en un encuentro informativo organizado por Europa Press, coincidiendo con el primer año de su victoria electoral en Madrid.

Sin embargo, la presidenta madrileña ha afirmado que "cosa distinta es quien haya puesto en tela de juicio la honorabilidad de su Gobierno o la gestión de la Comunidad de Madrid" porque han trabajado "al céntimo de euro", con "transparencia y honradez".

SOBRE FEIJÓO: "SOMOS DISTINTOS PERO COMPLEMENTARIOS"

"Eso es distinto de quién ha estado con el presidente, que es lo suyo. Me gusta que la gente sea leal", ha enfatizado, para añadir que "la vida pasa, hay nuevos liderazgos y después se apoya al siguiente". A su entender, hay gente que "lo ve como una deslealtad" pero ella lo entiende por "lo contrario".

Dicho esto, ha expresado su apoyo al nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y se ha mostrado convencida de que será presidente del Gobierno. Además, ha destacado su experiencia y que entienda la "pluralidad y diversidad española". "No hay ningún choque entre él y yo. Somos distintos pero complementarios", ha proclamado.

